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Акробат из Америки прошёл над кратером действующего вулкана, его супруга висела на тросе на зубах
Источник материала: СТВ
Новости мира. Американский акробат Ник Валленда прошел над кратером действующего вулкана в Никарагуа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Опасный трюк занял полчаса. Длина пути – 550 метров. Канатоходец был в специальных очках и респираторе для защиты от токсичных газов, которые поднимались из кипящего озера с лавой. Сотни людей собрались на вулкане, чтобы увидеть все своими глазами.
Супруга акробата тоже выполнила рискованные пируэты. Во время одного из них она висела на тросе на зубах.
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Новости мира. Американский акробат Ник Валленда прошел над кратером действующего вулкана в Никарагуа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опасный трюк...
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