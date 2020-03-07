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В Китае обрушился отель. Под завалами около 70 человек
Источник материала: СТВ
Новости Китая. На востоке Китая обрушилось здание отеля. По предварительным данным, под завалами оказались около 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте происшествия проходит поисково-спасательная операция. В ней принимает участие свыше 150 пожарных и медиков. Сотрудникам экстренных служб уже удалось спасти около 30 человек. При этом данных о количестве погибших пока нет. Причина, по которой обрушилось здание, выясняется.
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Новости Китая. На востоке Китая обрушилось здание отеля. По предварительным данным, под завалами оказались около 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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