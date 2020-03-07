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Если в этот день пошёл дождь – летом будет хорошая погода. Народные приметы на неделю с 2 по 8 марта
Источник материала: СТВ
9 марта – Тарас Бессонный. Если в этот день выпадет снег, то и Пасха будет холодная. А если сухо, то не жди дождя и на Святой неделе, рассказали в программе
11 марта – Прокоп Перезимний. Это время, когда наступала настоящая весна. В народе говорили: «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал».
12 марта – Василий Капельник. Предки верили, если пошёл дождь – летом будет хорошая погода. А если за окном пасмурно – ночью ожидаются заморозки.
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Если в этот день пошёл дождь – летом будет хорошая погода. Народные приметы на неделю с 2 по 8 марта
9 марта – Тарас Бессонный. Если в этот день выпадет снег, то и Пасха будет холодная. А если сухо, то не жди дождя и на Святой неделе, рассказали в...
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