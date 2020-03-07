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Зеленский: Все тоталитарные режимы заканчивают одинаково

07.03.2020 20:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владимир Зеленский считает нынешний режим в России тоталитарным Все тоталитарные режимы заканчивают одинаково. Нельзя затягивать пружину, считает президент Украины


Фото: Пресс-служба президента Украины

В России появится новый президент, и такой конец ожидает все тоталитарные режимы. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian, обнародованном в субботу, 7 марта.
"Конечно, там (в России – ред.) появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю... Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", – сказал Зеленский.

На замечание, что Владимир Путин никогда не уступит власть в России человеку вроде Зеленского и вопрос, ожидает ли он кровавую революцию в этой стране, украинский лидер сказал: "Я не хочу, чтобы люди умирали где-либо. Но мы должны понимать, что если вы продолжите затягивать пружину, в какой-то момент она сломается".


Зеленский также считает, что эра политического аутсайдера в мире только начинается, и его модель избирательной кампании может преуспеть в другой стране.

"Я уверен, что это возможно, особенно когда люди устали, когда они бегают, как белки в колесе, и есть эти давние политики с большими финансовыми ресурсами. В этих местах, где люди ищут глоток свежего воздуха, это должно сработать", – считает президент Украины.

Ранее стало известно, Зеленский установил крайний срок для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Украина выйдет из переговоров с Россией, если в них не будет прогресса.
 
 
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Владимир Зеленский считает нынешний режим в России тоталитарным Все тоталитарные режимы заканчивают одинаково. Нельзя затягивать пружину, считает президент...
 
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