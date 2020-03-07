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Тепло, как в апреле. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Март растекается в лужах. Температурный режим на неделе порадует хорошим плюсом. Зато подмочит репутацию небесная канцелярия. Впереди дожди, не забудьте прихватить зонт, рассказали в программе
Владимир Коледа, инженер-синоптик Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Март растекается в лужах. Температурный режим на неделе порадует хорошим плюсом. Зато подмочит репутацию небесная канцелярия. Впереди дожди, не забудьте...
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