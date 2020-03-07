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В Москве +9, в Киеве +12. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 марта

07.03.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и дожди. Столбик термометра покажет +10, рассказали в программе «Плюс-минус»

Тепло, как в апреле. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Москве +9, в Киеве +12. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 марта

Та же климатическая ситуация и в Вене. Сплошная облачность и +7. Затянет небо и над Италией. В Риме ожидается +12. Солнечно и на градус выше в Мадриде. По всем фронтам погода порадует турков. В Анкаре будет ясно и +16.

В Москве +9, в Киеве +12. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 марта

На пункт прохладнее прогнозируют в Афинах. Облачно без прояснений обещают в Софии и +7 . В Прибалтике пасмурно, возможен дождь. +4 ожидается в Вильнюсе. На градус больше будет в Риге. В Варшаве столбик термометра покажет +6. В Киеве будет +12. В Москве ожидается +9.

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В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и дожди. Столбик термометра покажет +10, рассказали в программе «Плюс-минус».  Тепло, как в апреле. Синоптики...
 
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