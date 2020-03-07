|
Сальвадор Дали в поэзии, газон на крыше и дома-перевертыши. Необычные смысловые экскурсии организовали минчане
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минчане организовали смысловые экскурсии по малой родине. Отправиться на собственном автомобиле или велосипеде предлагают по самым неизведанным маршрутам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, чтобы программа была максимально насыщенной и турист не затерялся, позаботятся эксперты по безопасности дорожного движения. Плюс каждому желающему здесь готовы выдать аудиогид, путеводитель и предоставить существенные скидки в агроусадьбах, музеях и кафе. Проект пока пилотный, поэтому и экскурсии недалеко от Минска.
Популярен ли такой досуг у жителей мегаполиса, узнавала Оксана Семашко.
Оксана Семашко, корреспондент:
Туи и газон здесь растут на крышах, местные едят мороженое с перцем и колбасу с шоколадом, рыбачат сразу на двух крупных речках, а гостей приглашают в дома-перевертыши. Это все о Пуховичском районе Беларуси.
Кстати, именно здесь географический центр нашей страны. И славится он не только размеренной жизнью и пасторальной романтикой.
Столичная молодежь разработала новый туристический проект, благодаря которому белорусам предлагают чаще бывать на их малой родине.
Лидия Костяшова, специалист туристического проекта:
Одним из самых занимательных, по мнению энтузиастов, может стать знакомство с жизнью неординарных личностей. Например таких, как Юзеф Бака. Его называют Сальвадором Дали в поэзии.
О литераторе позднего барокко здесь даже издали книгу. Ее автор перевел стихи, которым уже больше 250 лет, с польского на белорусский. И даже исполняет их в стиле рэп.
Юрий Важник, автор книги «Юзаф Бака. Геній майго месца»:
Люди, топонимика, природа... Над запуском проекта организаторы работали несколько лет. Изучали мировой опыт. К примеру, в Лондоне 80 % доходов от туризма приносят не иностранцы, а сами жители туманного Альбиона.
Подобные экскурсии позволяют не только сэкономить на путешествии благодаря скидкам и близкому расположению, но и отдыхать без экскурсовода, самостоятельно с помощью аудиогида и путеводителя.
Евгений Лойко, специалист туристического проекта:
Только в Пуховичском районе 30 агроусадеб и больше 80 достопримечательностей. Подключиться к новому способу путешествий минчан приглашают уже в ближайшие выходные.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сальвадор Дали в поэзии, газон на крыше и дома-перевертыши. Необычные смысловые экскурсии организовали минчане
Новости Беларуси. Минчане организовали смысловые экскурсии по малой родине. Отправиться на собственном автомобиле или велосипеде предлагают по самым...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)