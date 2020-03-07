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Сальвадор Дали в поэзии, газон на крыше и дома-перевертыши. Необычные смысловые экскурсии организовали минчане

07.03.2020 20:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минчане организовали смысловые экскурсии по малой родине. Отправиться на собственном автомобиле или велосипеде предлагают по самым неизведанным маршрутам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сальвадор Дали в поэзии, газон на крыше и дома-перевертыши. Необычные смысловые экскурсии организовали минчане

О том, чтобы программа была максимально насыщенной и турист не затерялся, позаботятся эксперты по безопасности дорожного движения. Плюс каждому желающему здесь готовы выдать аудиогид, путеводитель и предоставить существенные скидки в агроусадьбах, музеях и кафе. Проект пока пилотный, поэтому и экскурсии недалеко от Минска.

Популярен ли такой досуг у жителей мегаполиса, узнавала Оксана Семашко.

Сальвадор Дали в поэзии, газон на крыше и дома-перевертыши. Необычные смысловые экскурсии организовали минчане

Оксана Семашко, корреспондент:
Суета большого города и неспокойная обстановка за рубежом подталкивают минчан возвращаться к своей родной колыбели. Пройти по тем местам, где проходило детство, пообщаться с земляками. С годами интерес изучать то, что рядом и до сих пор не изведано, только проявляется.

Сальвадор Дали в поэзии, газон на крыше и дома-перевертыши. Необычные смысловые экскурсии организовали минчане

Туи и газон здесь растут на крышах, местные едят мороженое с перцем и колбасу с шоколадом, рыбачат сразу на двух крупных речках, а гостей приглашают в дома-перевертыши. Это все о Пуховичском районе Беларуси.

Сальвадор Дали в поэзии, газон на крыше и дома-перевертыши. Необычные смысловые экскурсии организовали минчане

Кстати, именно здесь географический центр нашей страны. И славится он не только размеренной жизнью и пасторальной романтикой.

Сальвадор Дали в поэзии, газон на крыше и дома-перевертыши. Необычные смысловые экскурсии организовали минчане

Столичная молодежь разработала новый туристический проект, благодаря которому белорусам предлагают чаще бывать на их малой родине.

Сальвадор Дали в поэзии, газон на крыше и дома-перевертыши. Необычные смысловые экскурсии организовали минчане

Лидия Костяшова, специалист туристического проекта:
У нас более 20 маршрутов однодневных. Есть двухдневные, в зависимости от того, хотите вы остановиться в агроусадьбе или нет. И когда вы переходите на ссылку «Падарожжа», саму страницу, она дает полное представление о том, что вы увидите на месте.

Сальвадор Дали в поэзии, газон на крыше и дома-перевертыши. Необычные смысловые экскурсии организовали минчане

Одним из самых занимательных, по мнению энтузиастов, может стать знакомство с жизнью неординарных личностей. Например таких, как Юзеф Бака. Его называют Сальвадором Дали в поэзии.

Сальвадор Дали в поэзии, газон на крыше и дома-перевертыши. Необычные смысловые экскурсии организовали минчане

О литераторе позднего барокко здесь даже издали книгу. Ее автор перевел стихи, которым уже больше 250 лет, с польского на белорусский. И даже исполняет их в стиле рэп.

Сальвадор Дали в поэзии, газон на крыше и дома-перевертыши. Необычные смысловые экскурсии организовали минчане

Юрий Важник, автор книги «Юзаф Бака. Геній майго месца»:
Слова «Геній майго месца» зацепили не только меня, но и целую когорту очень талантливых людей. И мы поняли, что гениев в нашей стране сотни-тысячи людей, о которых иногда мы забываем. Иногда вспоминаем – не так часто, как следовало бы. А они составляют своеобразную вселенную. И мы захотели показать наше богатство, красоту нашей страны, края через такой проект.

Сальвадор Дали в поэзии, газон на крыше и дома-перевертыши. Необычные смысловые экскурсии организовали минчане

Люди, топонимика, природа... Над запуском проекта организаторы работали несколько лет. Изучали мировой опыт. К примеру, в Лондоне 80 % доходов от туризма приносят не иностранцы, а сами жители туманного Альбиона.

Сальвадор Дали в поэзии, газон на крыше и дома-перевертыши. Необычные смысловые экскурсии организовали минчане

Подобные экскурсии позволяют не только сэкономить на путешествии благодаря скидкам и близкому расположению, но и отдыхать без экскурсовода, самостоятельно с помощью аудиогида и путеводителя. 

Сальвадор Дали в поэзии, газон на крыше и дома-перевертыши. Необычные смысловые экскурсии организовали минчане

Евгений Лойко, специалист туристического проекта:
Мы разрабатываем специальные знаки, стенды, указатели, чтобы люди могли ориентироваться на месте. Они приезжают, смотрят на карту, что можно делать, читают какую-то информацию и, соответственно, дальше путешествуют.

Сальвадор Дали в поэзии, газон на крыше и дома-перевертыши. Необычные смысловые экскурсии организовали минчане

Только в Пуховичском районе 30 агроусадеб и больше 80 достопримечательностей. Подключиться к новому способу путешествий минчан приглашают уже в ближайшие выходные.

Сальвадор Дали в поэзии, газон на крыше и дома-перевертыши. Необычные смысловые экскурсии организовали минчане

Люди в материале: Оксана Семашко, Лидия Костяшова, Юрий Важник, Евгений Лойко

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минчане организовали смысловые экскурсии по малой родине. Отправиться на собственном автомобиле или велосипеде предлагают по самым...
 
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