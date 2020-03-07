Грациозно. Талантливо. Изящно. В преддверии 8 Марта в Вороново прошел районный конкурс красоты «Маленькая Леди-2020» (Фото)

Источник материала: Вороновская газета





В зале районного центра культуры и народного творчества собрались родители, бабушки с дедушками, группы поддержки юных красавиц. Зрители горячо и тепло приветствовали каждую выходившую на сцену девочку. И приободренные маленькие леди — Ульяна Чапковская, Виолетта Дайлидко, Софья Антонович, Анна Богданец и Валерия Макаревич — с милыми улыбками демонстрировали свои таланты.



























В начале конкурса каждая участница немного рассказала о себе. Ульяна умна, весела и всегда на позитиве. Виолетта увлеченная девочка: танцует, рисует и поет. Софья старается во всем быть похожей на любимую маму. Анна — рукодельница. Она вышивает, занимается оригами, мечтает научиться вязать. Боевая, озорная, любит путешествовать, планирует стать стюардессой или архитектором — это все про Валерию. А еще оказалось, что все девочки — настоящие модницы и мастерицы. При поддержке мам обычные пакеты, пластиковые стаканчики, шарики, новогоднюю мишуру превратили в стильные авангардные костюмы.



















На «ура» встретили зрители и творческие номера конкурсанток. Никого не оставила равнодушной трогательная песня-признание в материнской и дочерней любви Майи и Софьи Антонович. Виолетту Дайлидко поддержал брат Влад — под лиричную песню в его исполнении девочка изящно станцевала. «Цыганочка» от Ульяны Чапковской зажгла зал, а звуки скрипки Виолетты Макаревич настроили на романтичный лад. А вот Анна Богданец решила всех удивить декламаторскими способностями.



























Завершился конкурс красоты и грации дефиле в бальных платьях. Никто из маленьких прелестниц не остался без титула. Номинация «Леди очарование» досталась Анне Богданец, «Леди грация» — Ульяне Чапковской, «Леди артистичность» — Виолетте Дайлидко, «Леди талант» — Софье Антонович. Приз зрительских симпатий и звание «Маленькая леди-2020» завоевала Валерия Макаревич.

Участницы конкурса получили подарки от сектора культуры райисполкома, районной организации РОО «Белая Русь», районного отделения ОО «Белорусский детский фонд» и магазина «Цветочный дворик».



























































































































































































Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.