|
«Цмоки» третий раз подряд проиграли в Единой лиге ВТБ: «Хочется оправдать все эти ожидания»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минские «Цмоки» потерпели третье поражение подряд в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
7 марта подопечные Ростислава Вергуна принимали польский клуб «Зелена-Гура». Уже традиционно «драконы» активно начали встречу и первую четверть, пусть и минимально, выиграли – 17:16. А вот дальше, казалось, силы покинули белорусских баскетболистов, и к заключительному отрезку полякам удалось оторваться – 60:46. В конце встречи «драконы» совершили рывок, но догнать соперника и сравнять счет не смогли. Поражение – 73:80.
Андрей Стабровский, защитник команды «Цмоки-Минск»:
Следующий матч минские «Цмоки» проведут 11 марта: в рамках Кубка ФИБА белорусы примут «Баккен Беарз» из Дании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минские «Цмоки» потерпели третье поражение подряд в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)