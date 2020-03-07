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«Цмоки» третий раз подряд проиграли в Единой лиге ВТБ: «Хочется оправдать все эти ожидания»

07.03.2020 21:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минские «Цмоки» потерпели третье поражение подряд в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Цмоки» третий раз подряд проиграли в Единой лиге ВТБ: «Хочется оправдать все эти ожидания»

7 марта подопечные Ростислава Вергуна принимали польский клуб «Зелена-Гура». Уже традиционно «драконы» активно начали встречу и первую четверть, пусть и минимально, выиграли – 17:16. А вот дальше, казалось, силы покинули белорусских баскетболистов, и к заключительному отрезку полякам удалось оторваться – 60:46. В конце встречи «драконы» совершили рывок, но догнать соперника и сравнять счет не смогли. Поражение – 73:80.

«Цмоки» третий раз подряд проиграли в Единой лиге ВТБ: «Хочется оправдать все эти ожидания»

Андрей Стабровский, защитник команды «Цмоки-Минск»:
После проигрыша – нет, это не мое, себя хвалить или критиковать даже. Я еще не показал ничего такого, но в меня верят, и мне хочется оправдать все эти ожидания. И приятно, что все так яро за меня, за команду переживают и болеют.

«Цмоки» третий раз подряд проиграли в Единой лиге ВТБ: «Хочется оправдать все эти ожидания»

Следующий матч минские «Цмоки» проведут 11 марта: в рамках Кубка ФИБА белорусы примут «Баккен Беарз» из Дании.

Люди в материале: Андрей Стабровский

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минские «Цмоки» потерпели третье поражение подряд в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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