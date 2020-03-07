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Стеклянные трубочки для питья с мини-ёршиками для прочистки. В Минске работает кафе, где нет пластиковой посуды
Источник материала: СТВ
В программе «Минск и минчане» показываем кафе, где одноразовую посуду не отыскать.
Стаканчики, столовые приборы, пакеты. Сложно представить свою жизнь без привычного бытового пластика, однако некоторые страны всё же рискнули выйти из зоны комфорта и сделать мир чище.
В этот список можно внести Канаду, Великобританию, Казахстан. В лидеры стремится и Беларусь.
Пластик заполоняет планету, и это факт! К примеру, забежав впопыхах за чашечкой кофе, мы получаем любимый напиток в том же самом полимерном обрамлении.
В заведении решили заменить одноразовые стаканчики на знакомые с детства керамические кружки, а пластиковые трубочки – на стеклянные. Как уверяют владельцы, это не стало проблемой – наоборот, люди охотно остаются на кофе-паузу или приходят со своей тарой.
Такую многоразовую посуду можно брать на природу, эко-активисты уверяют: всё продумано! К примеру, чтобы прочистить стеклянную трубочку, изобрели мини-щётку, которая всегда будет оставлять любимый девайс в чистоте.
Жители столицы охотно последовали новому веянию и больше не складируют пакеты в пакеты. Уже есть и те, кто вовсе от них отказался!
Специалисты подсчитали: с середины прошлого века в мире было произведено более 8 млрд. тонн пластика, большая часть которого сегодня – мусор, на переработку идет лишь 9%. Экологи бьют тревогу: если ничего не изменится, то к 2050 году на Земле будет уже 12 млрд. тонн непереработанного пластика. Времена, когда переходили с бумаги на пластик, чтобы сохранить природу, давно в прошлом. Теперь переходим с пластика на бумагу, чтобы сохранить природу.
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Стеклянные трубочки для питья с мини-ёршиками для прочистки. В Минске работает кафе, где нет пластиковой посуды
В программе «Минск и минчане» показываем кафе, где одноразовую посуду не отыскать. Стаканчики, столовые приборы, пакеты. Сложно представить свою жизнь без...
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