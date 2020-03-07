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«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников
Источник материала: СТВ
2020 год начался под знаменем 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Белорусы чтят подвиг народа и передают память из поколения в поколение. Оккупанты не смогли сломить волю белорусской нации к освобождению. Победа – это праздник, который объединяет и молодежь, и стариков, и взрослых, и самых маленьких. В столице готовятся к торжественному празднованию события года. Подробнее – в программе «Минск и минчане».
В рамках международного проекта «Мир без границ» в музее проводится выставка юных художников Беларуси и России «Наследники Великой Победы». Этот проект на протяжении уже многих лет объединяет школы искусств двух стран. На выставке представлено более 60 живописных и графических работ, выполненных детьми на основе произведений военной тематики и сюжетов семейных историй.
Николай Опиок, член Белорусского Союза художников, руководитель студии военных художников Министерства обороны РБ, заслуженный деятель искусств РБ, лауреат премий Президента РБ, министра обороны РБ:
Важность этого исторического события с каждым годом только возрастает. В боевых действиях в годы войны участвовали более миллиона белорусов и уроженцев нашей страны. Фронтовые истории до сих пор хранятся в памяти потомков. На детских работах изображены семейные раритеты. Многие картины были созданы ребятами после встреч с узниками лагерей и тюрем.
Вторую мировую запечатлели в многочисленных произведениях искусства по всей планете. Много лет отделяют нас от войны. Но время не снижает интереса к этой теме – внимание подрастающего поколения обращено к далеким фронтовым годам, к истокам подвига и мужества. Многочисленные конференции, форумы, выставки и спектакли проводят для сохранения истории и в столице.
Глобальный проект музея истории Великой Отечественной войны запустят к 9 мая. Это будет мобильная экспозиция, которую увидит самые разные города Беларуси, а у местных жителей будет возможность передать реликвии в коллекцию музея. Чтобы память не стиралась, а свою причастность к Победе могли почувствовать люди из самых разных уголков нашей страны!
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«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников
2020 год начался под знаменем 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Белорусы чтят подвиг народа и передают память из поколения в поколение. Оккупанты не...
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