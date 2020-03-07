ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

07.03.2020 23:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

2020 год начался под знаменем 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Белорусы чтят подвиг народа и передают память из поколения в поколение. Оккупанты не смогли сломить волю белорусской нации к освобождению. Победа – это праздник, который объединяет и молодежь, и стариков, и взрослых, и самых маленьких. В столице готовятся к торжественному празднованию события года. Подробнее – в программе «Минск и минчане».

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

Мария Белинская, культуролог:
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны ведет активную работу и распланировал достаточно разноплановую программу на будущий год. Мы планируем провести в каждом месяце много различных проектов. В начале этого года мы открыли так называемую дорогу искусств – два вот этих вот мостика – теперь этот проход открыт для посетителей. Здесь мы планируем размещать различные выставки, галереи, экспозиции.

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

В рамках международного проекта «Мир без границ» в музее проводится выставка юных художников Беларуси и России «Наследники Великой Победы». Этот проект на протяжении уже многих лет объединяет школы искусств двух стран. На выставке представлено более 60 живописных и графических работ, выполненных детьми на основе произведений военной тематики и сюжетов семейных историй.

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

Николай Опиок, член Белорусского Союза художников, руководитель студии военных художников Министерства обороны РБ, заслуженный деятель искусств РБ, лауреат премий Президента РБ, министра обороны РБ:
Эта передача памяти семейной в память юному подрастающему поколению, чтобы они не видели и не слышали слова «война». Она и называется поэтому – память, чтобы она никогда не повторила те ошибки, которые сделали наши прадеды, и чтобы будущее поколение никогда не дало повод начать военные действия. А что может маленький человечек? Может, у него зародится совсем другой образ. Образ той войны, которая будет впереди. Не дай Бог, чтобы она была. А он может ее предупредить.

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

Важность этого исторического события с каждым годом только возрастает. В боевых действиях в годы войны участвовали более миллиона белорусов и уроженцев нашей страны. Фронтовые истории до сих пор хранятся в памяти потомков. На детских работах изображены семейные раритеты. Многие картины были созданы ребятами после встреч с узниками лагерей и тюрем.

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

Алексей Коваль, художник Художественного отдела:
На этой выставке представлена очень интересная графическая составляющая работ. Очень сильная школа графики. Лично мне очень понравилась работа под названием «Блокадный хлеб». В этой работе очень сильно прочувствована именно та эпоха, то время, когда хлеб был ценой золота. Профессионализм исполнения этих работ на высшем уровне, хотя это еще дети, подрастающее поколение, но думаю, что у них очень большое будущее, как графиков, и художников, в целом.

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

Вторую мировую запечатлели в многочисленных произведениях искусства по всей планете. Много лет отделяют нас от войны. Но время не снижает интереса к этой теме – внимание подрастающего поколения обращено к далеким фронтовым годам, к истокам подвига и мужества. Многочисленные конференции, форумы, выставки и спектакли проводят для сохранения истории и в столице.

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

Николай Опиок:
Во всей республике отмечается дата – это 75 лет Великой Победы. Вот эта выставка детского творчества – она, как эпиграф ко всем другим взрослым выставкам. Искусство изобразительное – оно всегда возбуждает в человеке процесс творчества. А творчество – оно не имеет границ, государственности, оно – детское творчество. Такое творчество благородно. Такое воспитание – оно является и духовным, и нравственным, и патриотическим воспитанием. Я думаю, что детское творчество нельзя оставлять. Им надо восхищаться, оно даст свои плоды.

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

Глобальный проект музея истории Великой Отечественной войны запустят к 9 мая. Это будет мобильная экспозиция, которую увидит самые разные города Беларуси, а у местных жителей будет возможность передать реликвии в коллекцию музея. Чтобы память не стиралась, а свою причастность к Победе могли почувствовать люди из самых разных уголков нашей страны!

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

«Сильно прочувствована та эпоха, когда хлеб был ценой золота». Великая Отечественная война и Победа глазами юных художников

Люди в материале: Мария Белинская, Николай Опиок, Алексей Коваль

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2020 год начался под знаменем 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Белорусы чтят подвиг народа и передают память из поколения в поколение. Оккупанты не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стеклянные трубочки для питья с мини-ёршиками для прочистки. В Минске работает кафе, где нет пластиковой посуды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика