Настроены решительно. Власти, похоже, все-таки запустят базу со всеми доходами населения

Источник материала: Tut.by

Власти, похоже, все-таки запустят новую базу с расширенной информацией по доходам населения. Ее введение активно лоббируют налоговики. Ранее предполагалось, что эту базу запустят с 1 января 2019 года, но позже ее старт перенесли на начало 2021 года. О намерении властей создать такой источник информации о доходах населения свидетельствует тот факт, что об этом говорится в обосновании необходимости включения законопроектов в план подготовки на 2020 год, опубликованном на сайте Национального центра законодательства и правовых исследований. В парламент законопроект с предлагаемыми изменениями должен поступить, как ожидается, в августе.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Налоговики же не первый год предлагают ввести расширенную базу по доходам граждан на основе системы государственного социального страхования. То есть чтобы наниматели передавали информацию обо всех доходах работников в ФСЗН. Налоговая хочет включать в базу данные обо всех видах начисленных доходов (зарплата, дивиденды, проценты по банковским депозитам и др.).

Зачем хотят создать базу

«Разработка законопроекта вызвана необходимостью комплексного регулирования вопросов уплаты взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения в одном нормативном правовом акте, консолидации и систематизации законодательства», — говорится в обосновании необходимости включения этого законопроекта в план подготовки на 2020 год. В документе отмечается, что разработка законопроекта предусмотрена планом мероприятий по реализации порядка формирования сведений, необходимых для ведения базы данных о доходах граждан, утвержденным правительством еще в марте 2019 года.

В апреле, как планируется , чиновники завершат работу над законом «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь». В парламент документ должен поступить, как ожидается, в августе.

Министерство по налогам и сборам по-прежнему настаивает, чтобы в Беларуси создали новую базу с расширенной информацией по доходам населения. Ранее налоговики обсудили этот вопрос с Советом по развитию предпринимательства — не повлияет ли создание базы на финансовые издержки бизнеса.

Сейчас бизнес просит власти проанализировать, не повлечет ли создание такой базы дополнительные финансовые издержки.

Предполагалось, что база будет использоваться для предоставления населению безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу, а также для «комплексного анализа эффективности предоставляемых гражданам налоговых льгот, а также при выполнении налоговыми органами своих функций по контролю за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет».

В совете считают, что «формированию централизованного информационного ресурса должен предшествовать анализ прогнозируемых последствий с позиций влияния на рост временных и финансовых издержек субъектов бизнеса».

Разве налоговикам не хватает информации о доходах населения?

Налоговики ранее подтверждали , что и сейчас обладают значительным количеством информационных баз о доходах населения. При этом, по словам министра по налогам и сборам Сергея Наливайко, существует одна проблема: эти данные разрозненны.

Он приводил ранее пример, что «некие отчеты сейчас подаются в Белстат или ФСЗН, и эта информация оттуда будет поступать к нам (налоговикам. — Прим. ред.)».

— Или наоборот: через какое-то время будет принято решение, что эти отчеты подаются только в налоговую службу, а мы уже их передаем коллегам. Хотел бы обратить внимание на то, что у нас принципиальный подход к сохранению налоговой тайны. Это очень серьезное требование, и принимаются все меры для соблюдения этой нормы, — отмечал ранее Сергей Наливайко.

Налоговики пытаются протолкнуть идею с созданием базы как минимум с 2018 года. Предполагалось, что ее запустят с 1 января 2019 года, но позже запуск перенесли на начало 2021 года.

В 2019 году налоговики пытались «протолкнуть» идею создания базы с расширенной информацией по доходам населения на общественно-консультативных советах при МНС и Минтруда .

На общественно-консультативном совете при Минтруда также отметили, что в случае принятия изменений, которые предлагают налоговики, у работников бухгалтерии появится дополнительная нагрузка по заполнению детализированных сведений о доходах граждан и предоставлению их в базу данных о доходах граждан.

В итоге на совете пришли к мнению, что затраты на создание такой базы доходов несоразмерны с тем, сколько человек нуждается в получении безналичных жилищных субсидий.