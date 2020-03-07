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Настроены решительно. Власти, похоже, все-таки запустят базу со всеми доходами населения
Источник материала: Tut.by
Власти, похоже, все-таки запустят новую базу с расширенной информацией по доходам населения. Ее введение активно
Налоговики же не первый год
Зачем хотят создать базу
«Разработка законопроекта вызвана необходимостью комплексного регулирования вопросов уплаты взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения в одном нормативном правовом акте, консолидации и систематизации законодательства», — говорится в обосновании необходимости включения этого законопроекта в план подготовки на 2020 год. В документе отмечается, что разработка законопроекта предусмотрена планом мероприятий по реализации порядка формирования сведений, необходимых для ведения базы данных о доходах граждан, утвержденным правительством еще в марте 2019 года.
В апреле, как
Министерство по налогам и сборам по-прежнему настаивает, чтобы в Беларуси создали новую базу с расширенной информацией по доходам населения. Ранее налоговики
Сейчас бизнес просит власти проанализировать, не повлечет ли создание такой базы дополнительные финансовые издержки.
Предполагалось, что база
В совете считают, что «формированию централизованного информационного ресурса должен предшествовать анализ прогнозируемых последствий с позиций влияния на рост временных и финансовых издержек субъектов бизнеса».
Разве налоговикам не хватает информации о доходах населения?
Налоговики ранее
Он приводил ранее пример, что «некие отчеты сейчас подаются в Белстат или ФСЗН, и эта информация оттуда будет поступать к нам (налоговикам. — Прим. ред.)».
— Или наоборот: через какое-то время будет принято решение, что эти отчеты подаются только в налоговую службу, а мы уже их передаем коллегам. Хотел бы обратить внимание на то, что у нас принципиальный подход к сохранению налоговой тайны. Это очень серьезное требование, и принимаются все меры для соблюдения этой нормы, — отмечал ранее Сергей Наливайко.
Налоговики
В 2019 году налоговики
На общественно-консультативном совете при Минтруда также отметили, что в случае принятия изменений, которые предлагают налоговики, у работников бухгалтерии появится дополнительная нагрузка по заполнению детализированных сведений о доходах граждан и предоставлению их в базу данных о доходах граждан.
В итоге на совете пришли к мнению, что затраты на создание такой базы доходов несоразмерны с тем, сколько человек нуждается в получении безналичных жилищных субсидий.
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В парламент законопроект с предлагаемыми изменениями должен поступить, как ожидается, в августе.
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