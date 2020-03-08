В Беларуси выздоровел первый пациент, зараженный коронавирусом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси первый пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция» вылечен и готовится к выписке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав республики.

«У студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса», – сообщили в пресс-службе ведомства. Именно этот молодой человек был первым в Беларуси, у кого диагностировали COVID-19. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно.

Согласно действующим нормам пациенты, переболевшие коронавирусом, могут быть выписаны после 14 дней с момента постановки диагноза и после двух отрицательных тестов. Иранец будет выписан в конце следующей недели. Обучение в белорусском университете он начнет чуть позже своих однокурсников.

Его одногруппники и педаги пока находятся под медицинским наблюдением. Все они чувствуют себя удовлетворительно, признаков инфекции у них нет. Всего в Беларуси зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом. Все инфицированные пациенты чувствуют себя удовлетворительно, добавили в пресс-службе Минздрава.