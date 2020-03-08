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Парни из Гомеля с нуля собрали багги за четыре тысячи долларов. Смотрите, какой классный

08.03.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трое друзей из Гомеля — Николай Захаренко, Александр Сидорцов и Александр Германенко, создали настоящий вездеход — багги. Изобретатели работают в МЧС — отсюда и пламенный цвет машины. Рассказываем, что умеет крошка «Арк» и для чего он своим владельцам.


Александр Германенко и Николай Захаренко

Первую такую технику изобрели лет 70 назад в Америке. Багги делали на основе VW Beetle: снимали кузов, двери и крылья, в качестве несущей структуры устанавливали облегченную раму и стекловолоконный кузов (или оставляли урезанную версию штатного). Кстати, во многих фильмах, играх и книгах в жанре постапокалипсис багги — одно из самых распространенных средств передвижения. В новое тысячелетие же багги шагнул не очень уверенно — его решительно подвинул квадроцикл.

А парни из Гомеля мечтали именно о багги. Нет, конечно, сначала просто планировали купить что-то серийное, стандартное, немного доработать и участвовать в автогонках. А потом подумали: почему бы самим не «сварить» багги? От идеи до первых испытаний прошло два года, рассказывает Николай Захаренко. Сначала изучали литературу, потом — покупали детали, искали нужных специалистов. Собрали. На все про все потратили четыре тысячи долларов. Назвали «Арком».

— Говорят, если название начинается на «А», это будет приносить удачу. Пролистали словарь — хотелось, чтобы было как-то связано с техникой, — и остановились на слове Ark. Ковчег, значит.


Николай Захаренко

— Общие очертания — это все тот же «жук». Как дань истории. Но только в современном виде. Классическая независимая подвеска и традиционное расположение двигателя помогают скоростному маневрированию по бездорожью и пересеченной местности. А, например, из современного — модернизированная система охлаждения.

— Одно из условий участия в ралли для спортивного автомобиля такого класса — наличие каркаса безопасности. У нас он получился очень надежным и устойчивым на поворотах и горках, — рассказывает Николай. — После первых ходовых испытаний оказалось, что для таких видов спорта слабовата трансмиссия — пришлось дорабатывать. Мотор оставили двухлитровый бензиновый от Mazda, зато добавили колесные редукторы. Лобовое стекло бронированное, сантиметр толщиной. Весит наша крошка чуть меньше тонны — 980 кг.


В это время «Арк» буквально взлетает на пригорок, взрывая колесами землю и разбрасывая ее на десятки метров вокруг себя.





«Арк» разворотил насыпь и вдруг — тишина. Бензин закончился. Расход — около десяти литров на сотню. Разгоняется же багги на прямых участках пересеченной местности — до ста двадцати километров в час.


Пока друзья изучают календари спортивных мероприятий Беларуси, чтобы в этом году «Арка» обязательно попробовать в деле.

— Сначала хотим поучаствовать в областных соревнованиях: не знаем своих возможностей, может, придется еще что-то дорабатывать. Поэтому на серьезные гонки ехать точно не рискнем, — улыбается Николай.

— Ладно, если не победить, то удивить «Арк» точно сможет, — уверены ребята. — Такой модели в Беларуси точно нет. Мы все делали с нуля. Другие чаще просто переделывают технику — это уже не то.





Кстати, если его зарегистрировать, то можно и по городу ездить. За допуск надо заплатить около двух тысяч долларов — но лучше, говорят парни, потратить их на создание еще одной машины. А для участия в ралли регистрация багги не нужна.

— Теперь работаем над парой для «Арка». Следующего сделаем полноприводным, более проходимым — и с мотором помощнее.

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Теги: Гомель
 
 
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Рассказываем, что умеет крошка «Арк» и для чего он своим владельцам.
 
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