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Цветы XXI века. Девушки, рожденные в 2000-е, о том, что значит для них 8 Марта

08.03.2020 09:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иногда 8 Марта называют «днем флориста» и «праздником весны», а порой вспоминают о борьбе женщин за свои права и его историческом происхождении. Для людей, рожденных в СССР, его празднование — добрая традиция и верный знак начала теплого сезона, а как к Международному женскому дню относятся молодые? Редакция TUT.BY попросила девушек, рожденных в XXI веке, рассказать, что значит для них этот день.

Аллия, 15 лет


Девушка учится в гимназии с углубленным изучением английского языка и занимается в модельной школе NAGORNY MODELS JUNIOR.

— Думаю, для многих моих ровесников идея о том, что все достойны уважения и что от пола не зависят таланты или сообразительность человека, — данность. Но порой все равно можно встретить людей, которые мыслят стереотипами. Меня больше всего удивляет предубеждение о том, что если девушка стильно одета и накрашена, то она может спровоцировать агрессию своим внешним видом. А если с ней случится что-то нехорошее, то говорят, что это из-за одежды или макияжа. Но внешний вид — еще не гарант того, что с тобой ничего не случится. Также и с учебой: необязательно строгая одежда означает, что человек будет отличником, и наоборот.



— В моей семье всегда была традиция отмечать 8 Марта, но родители не объясняли, что стоит за этим праздником. Когда я стала взрослее, то начала сама интересоваться его историей. 8 Марта — это не просто день, когда дарят цветы и шоколадки девушкам. Это праздник женской независимости: больше ста лет назад женщины устроили большую манифестацию с требованием дать им те же права, что есть у мужчин. Не стоит забывать, что благодаря им современные женщины могут голосовать, владеть имуществом, учиться и так далее.

В школе 8 Марта и 23 Февраля празднуются, но опять-таки далеко не всегда понятно, что конкретно мы отмечаем. Если это День защитников Отечества, то почему поздравляют школьников? А в Международный женский день украшаем школы плакатами с пожеланиями «быть женственной и нежной». Это только мое мнение, но мне кажется, что женственность — это не про слабость, а про манеры, внешний вид и этикет.

Лада, 20 лет, студентка


Учится в ЕГУ, собирается работать в сфере кино- и видеопроизводства.

— Я не отношусь к тем девушкам, которые активно борются за права или говорят, что сталкиваются с дискриминацией, со мной таких ситуаций почти не случалось. Да, конечно, гендерное неравенство — важная глобальная проблема, но я сфокусирована на другом: меня волнует тема стигматизации психических заболеваний. Почему? Потому что я сталкивалась с депрессиями у близких людей и знакомых, когда молодые люди думали о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. Мне не нравится, когда я слышу, что антидепрессанты — глупость и если человек их принимает, то он слишком слаб, чтобы справиться с жизнью.



Для меня 8 Марта и 23 Февраля — праздники, связанные в первую очередь с семейным теплом. Как правило, мы собираемся за одним столом: бабушки, дедушки, родители, дядя — так и празднуем. Я не отношусь к ним с позиции их исторического происхождения и не ищу идеологический смысл. Это просто хороший повод, чтобы вспомнить о том, что в повседневных делах мы часто забываем говорить приятные слова своим близким и радовать их.

Мона, 18 лет, учится в колледже

Девушка учится на 3-м курсе колледжа на фотографа и оператора компьютерной графики. Занимается в модельном агентстве. После колледжа хочет поступить на журфак или переехать за границу, чтобы заняться модельным бизнесом.


— У меня довольно большая семья: мама, папа и две младшие сестры. Еще очень много дядей и тетей, потому что у папы в сумме 15 братьев и сестер. 8 Марта мы собираемся семьей и готовим, как правило, национальные блюда моего папы. Он афроамериканец и приехал в Беларусь из Сан-Диего, США. Играл за «Динамо». В Минске папа познакомился с мамой, они поженились, и он остался здесь.

В этот день я поздравляю маму, тетю и бабушку. Это важно, потому что 8 Марта мы вспоминаем, что в историческом масштабе женщины не так давно получили право голоса. Думаю, 8 Марта нужно праздновать и женщинам, и мужчинам, потому что равенство — дело каждого из нас. Ведь когда женщины получили возможность учиться, работать и развиваться, то стали привносить большой вклад не только в семью, но и в общество, в политику, науку и так далее. Здорово, что сейчас женщина не беспомощна, что она может руководить, избирать и быть избранной. Она не пустое место, а самостоятельная личность.



В США и Беларуси к вопросам гендерного равенства относятся по-разному. В Америке девушки часто акцентируют внимание на проблемах гендерного неравенства, активно обсуждают их и выступают за феминизм. Они стремятся к тому, чтобы не зависеть финансово либо психологически от кого-либо или чего-либо. В Беларуси, по крайней мере в моем окружении, стараются не заострять внимание на этих моментах.

Варя, 16 лет

Учится в гимназии, где углубленно изучает математику и английский. В свободное время занимается экопроектами.


— История праздника — борьба женщин за свои права, но у нас в семейном праздновании такого посыла нет, мы не уделяем большого значения истории 8 Марта. Наверное, это праздник весны, просто повод порадовать женщин, собраться всей семьей и отдохнуть.

Я выступаю за феминизм в каких-то определенных сферах. Например, получили женщины право водить автомобиль в Саудовской Аравии — классно. Создаются программы в Африке для девочек, чтобы они могли получать образование, — отлично. В Беларуси есть инициатива «Маршируй, детка», которую я поддерживаю на сто процентов! Девушки занимаются проблемой домашнего насилия. Я лично с домашним насилием никогда не сталкивалась, но про такие случаи хорошо знаю. Если партнер поднял на девушку или жену руку, то это совершенно неправильно и недопустимо. Это только кажется: «Ну подумаешь, один раз ударил». Насилие начинается с малого, а потом может перерасти в трагедию и смерть.



Но когда мы начинаем перебирать какие-то маленькие камешки, копаться в простых ситуациях на предмет поиска дискриминации — это не по мне. Больше всего меня раздражают феминитивы. Да, есть, конечно, устоявшиеся названия женских профессий, которые можно употреблять, но «блогерка» мне очень режет ухо.

Со стереотипами я особо не сталкивалась, только когда в детстве занималась футболом. Приезжаю в лагерь, говорю: «Возьмите меня в команду». Отвечают: «Какой футбол? Ты же девочка». Было досадно. Хотя женский футбол сейчас активно развивается, мне кажется, что в будущем он будет становиться все более и более популярным.

Мария, 17 лет, учится в колледже

Учится на 2-м курсе лингво-гуманитарного колледжа на преподавателя английского языка.


— Для меня 8 Марта — это праздник равенства. Приятно осознавать, что в 2020 году я могу выбирать специальность и получать любое образование: медицинское, техническое, гуманитарное. Я благодарна феминисткам, борьба которых привела к тому, что сегодня я полноправный член общества.

К сожалению, в наше время под словом «феминизм» понимают чаще всего радикальный феминизм, хотя это очень неоднородное течение, а разобраться и почитать литературу по теме широкие массы не хотят. Для меня феминизм сегодня — это борьба с сексизмом и несправедливостью.


Сегодня в глаза бросается, что стереотипов по поводу «правильного» поведения мальчиков и девочек по-прежнему много. Например, у меня есть друг, который любит краситься. Конечно, это вызывает удивление, но макияж — это история про самовыражение и искусство, а не только инструмент, с помощью которого девушки привлекают внимание парней. Еще иногда я слышу, как совсем маленьким детям говорят: «Не ной, веди себя как мужик». Ну как такое можно говорить маленькому ребенку? Почему выражать эмоции — это не по-мужски?

У меня есть два кумира, два идеала — это женщины, которые много сделали для эмансипации: Коко Шанель и Рут Гинзбург. Коко Шанель — человек с сильным характером, она стремилась сделать костюм в первую очередь удобным для женщин без оглядки на то, насколько они будут привлекательны в глазах мужчин. А Рут Гинзбург — судья Верховного суда США. Ей 86 лет, она всю жизнь боролась за права женщин, училась в Гарварде и Колумбии и стала одной из первых женщин, кто получил такой высокий пост. Это заслуживает уважения.

Команда проекта:

Дарья Романова, стилист


Иоанна Евтухович, визажист


Елена Сахар, визажист

Вероника Дрень, флорист-декоратор

Юлия Щербацкая, флорист

 
Теги: Минск
 
 
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