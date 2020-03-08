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Любовнице дороже, а теще бесплатно? Тюльпанный креатив

08.03.2020 09:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В городах Беларуси -- цветочный бум. Хочется надеяться,что нет в нашей стране женщин, которые остались без цветов. При этом продавцы удивляют креативом.

Вот, например, фото из Бреста. Цветы для тещи отдадут бесплатно или теще букет лучше не дарить, остается только догадываться. Но помните главное: женщина очень долго помнит неподаренные цветы. 
 
Теги: Брест
 
 
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В городах Беларуси -- цветочный бум. Хочется надеяться,что нет в нашей стране женщин, которые остались без цветов. При этом продавцы удивляют креативом.
 
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