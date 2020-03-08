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Любовнице дороже, а теще бесплатно? Тюльпанный креатив
Источник материала: Партизан
В городах Беларуси -- цветочный бум. Хочется надеяться,что нет в нашей стране женщин, которые остались без цветов. При этом продавцы удивляют креативом.
Вот, например,
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В городах Беларуси -- цветочный бум. Хочется надеяться,что нет в нашей стране женщин, которые остались без цветов. При этом продавцы удивляют креативом.
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