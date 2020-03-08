Россия возобновит давление на Беларусь: использованы еще далеко не все инструменты

Министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь не видит целесообразности в продолжении работы над дорожными картами по интеграции с РФ до решения нефтяных вопросов:





«Давайте решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать».









UDF.BY политологи дали оценку ситуации. В комментарииполитологи дали оценку ситуации.





«Беларусь сделала шаг в сторону сдачи части суверенитета. Теперь любые попытки вернуться к прежнему статус-кво окажутся невозможными»





Руководитель Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии UDF.BY отметил, что заявление Владимира Макея не заставит Москву пойти на компромисс.





Как сказал политолог, руководитель МИД озвучил ровно ту позицию, на которой стояли белорусские власти, когда весь прошлый год обсуждали вопросы так называемого углубления интеграции. Сначала решение вопросов, связанных с продолжением субсидирования белорусской экономики, и только затем подписание пакета дорожных карт. У России радикально другая позиция: сначала подписание документов, а потом уже продолжение субсидирования Беларуси.





Минск пытается провернуть старый трюк, который он проделывал много раз. Он хочет не реально идти на интеграцию с Россией, а продавать игру, символические акции лояльности в обмен на конкретные экономические преференции. Но Москва больше не желает покупать игру, символические акции, а хочет заполучить реальные части суверенитета и контроль над частями белорусской экономики», – отметил Егоров.





По мнению политолога, действия белорусских властей в прошлом году усугубили положение страны.





«Проделанная работа по согласованию дорожных карт может иметь опасные последствия. Если раньше Союзный договор не был оснащен реальными механизмами его исполнения, то сейчас дорожные карты этот механизм предоставляют. Беларусь сделала шаг в сторону сдачи части суверенитета. Теперь любые попытки вернуться к прежнему статус-кво окажутся невозможными, мы всегда будем упираться в парафинированную программу действий по реализации положений Союзного договора и дорожные карты. Там заложены конкретные механизмы упразднения белорусского суверенитета, которыми Союзный договор не обладал», – считает Егоров.





По мнению политолога, белорусские власти оказались у разбитого корыта.





«Беларусь поставила часть своего суверенитета под риск и не получила за это никаких экономических преференций. Плюс можно еще посчитать затраты на работу чиновников, сколько денег налогоплательщиков было потрачено на бесполезный и даже вредный для страны процесс», – полагает руководитель Центра европейской трансформации.





В перспективе давление на Беларусь может еще более усилиться.





«После того, как Россия разберется со своими внутренними вопросами по трансформации власти, то может возобновить политику давления на Беларусь. А возможностей у нее много, использованы далеко не все. Налоговый маневр – только один из них», – считает Егоров.









«Вопрос дорожных карт не будет снят с повести дня»





Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что руководитель белорусского МИД не сказал ничего нового.





«В прошлом году было понятно, что вопрос энергоносителей – основной вопрос для Минска. И если по нему не будет компромисса, то все соглашение об углублении интеграции не имеет для него никакого смысла», – сказал Казакевич.





Но политолог считает, что переговоры по дорожным картам возобновятся.





«Не думаю, что этот вопрос будет снят с повести дня российской стороной. Вопрос в том, будут ли практические результаты: будут ли дорожные карты подписаны и выполнены. Это будет зависеть от того, насколько стороны смогут достичь компромисса по энергетическим вопросам», – отметил Казакевич.





Как теперь расценивать заявление посла Владимира Семашко, сделанное в декабре: стороны договорились о завершении унификации налогового законодательства до 1 января 2022 года, когда Россия начнет компенсировать Беларуси издержки за налоговый маневр?





«Все упирается в детали. Что значит унификация налогового законодательства? Переход двух стран на единый кодекс или гармонизация отдельных положений? Непонятен вопрос и по компенсации: каким будет ее размер и через какой механизм будет осуществляться? Пока из заявлений разных источников сложно понять общую картину. Тем более далеко до реализации договоренностей», – сказал Казакевич.