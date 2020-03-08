Месси впервые в карьере получил желтые карточки в трех матчах подряд

Сообщается, что аргентинец получил предупреждения в матчах с "Реалом" и "Сосьедадом" в играх Примеры, а также предупреждения в матче с "Наполи" в игре Лиги чемпионов.





Всего за свою карьеру 32-летний Месси принял участие в 856 официальных матчах, получил 83 желтые и 2 красные карточки.