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От "марша пустых кастрюль" до "Поколения равноправия"

08.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Остались позади зимние дни, хотя по-настоящему зимних в нынешнем году практически не было. Ярче и веселее на душе становится от золотых лучей солнца. На небе облака ярко-белого цвета. Значительно прибавился день. Настало новое удивительное и радостное время! Дыхание весны ощущается буквально во всем.

Весной все девушки и женщины примеряют новые образы, стараются подчеркнуть свою красоту и индивидуальность. Тем более, впереди прекрасный праздник - 8 Марта! В этот день все хотят выразить свою любовь к слабой половине человечества, удивить прекрасных дам и поблагодарить их за труд и заботу. А на самом ли деле это праздник такой уж "женственный"?

От &quot;марша пустых кастрюль&quot; до &quot;Поколения равноправия&quot;

По историческим сведениям, изначально этот праздник появился не для почитания прекрасного пола, а как день женщин-революционерок.
Ведь история Международного женского дня начинается с "марша пустых кастрюль", который устроили 8 марта 1857 года текстильщицы города Нью-Йорк. Уставшие от неравноправия и тяжелых условий работы, женщины требовали повышения зарплаты, улучшения условий труда и равноправия. Конечно же, демонстрацию быстро разогнали, но шума наделать она все-таки успела. Это событие стали называть Женским днем.

От &quot;марша пустых кастрюль&quot; до &quot;Поколения равноправия&quot;

От &quot;марша пустых кастрюль&quot; до &quot;Поколения равноправия&quot;

От &quot;марша пустых кастрюль&quot; до &quot;Поколения равноправия&quot;

Впервые Международный женский день был проведен 19 марта 1911 года в Германии, Австрии, Дании, Швейцарии, Голландии. Дата была выбрана неспроста: в этот день в 1848 году король Пруссии перед угрозой вооруженного восстания дал обещание провести реформы, включая введение избирательного права для женщин.
В царской России история праздника 8 марта началась в 1913 году, и он также сопровождался митингами и демонстрациями. Так, 8 марта 1917 года по новому стилю (23 февраля по старому) состоялась забастовка текстильщиц, после которых последовало шествие с лозунгами о равных правах для женщин. Это, собственно, была одна из волн протестов, приведших к Февральской революции. Праздник 8 марта совпал с переломным моментом в истории России, потому и укрепился в СССР.
Где-то до 70-х годов история праздника преимущественно ассоциировалась с революционерками и их борьбой за женскую независимость. Исходя из истории праздника 8 марта в разных уголках мира, становится понятно, что возник он в качестве инструмента эмансипации и проявления уважения к женщинам.
Официальный статус Международный женский день приобрел по решению ООН в 1975 году, и с тех пор он отмечается ежегодно, как Международный день борьбы за права женщин и международный мир и каждый год посвящен определенной теме.
Тема Международного женского дня 2020 года "Я - поколение равноправия: реализация прав женщин" согласуется с новой кампанией Структуры "ООН-женщины" под названием "Поколение равноправия", посвященной 25-й годовщине принятия Пекинской декларации и Платформы действий, самой прогрессивной дорожной карты по расширению прав и возможностей женщин и девочек во всем мире.

От &quot;марша пустых кастрюль&quot; до &quot;Поколения равноправия&quot;

От &quot;марша пустых кастрюль&quot; до &quot;Поколения равноправия&quot;

От &quot;марша пустых кастрюль&quot; до &quot;Поколения равноправия&quot;

Международный женский день - это праздник всех женщин, ставших творцами истории. Несомненно, в наше время много забот ложится на женские плечи. Это не только хлопоты по дому, воспитание детей и сохранение домашнего очага, но и большая общественная и трудовая деятельность.
Но как бы там ни было, с давних времен женщина является символом красоты и нежности. Поэтому праздник 8 Марта - день всех самых ласковых, добрых и милых. В этот день мужчины стараются оградить своих любимых от бытовых дел, давая возможность хотя бы на день почувствовать себя в роли принцессы.

К. САЛЕЙ,
гимназия №1 г. Ивье.

 
 
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Остались позади зимние дни, хотя по-настоящему зимних в нынешнем году практически не было. Ярче и веселее на душе становится от золотых лучей...
 
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