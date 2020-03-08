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Подарок к 8 марта: цена на бензин сегодня не повышается
Источник материала: Партизан
В Беларуси уже стало традицией, что по субботам «Белнефтехим» объявляет о росте цен на топливо на АЗС на 1 копейку.
Цены на автомобильное топливо в воскресенье 8 марта в Беларуси меняться не будут, сообщили
Отвечая на вопрос, изменятся ли в воскресенье цены на топливо, пресс-секретарь концерна Александр Тищенко заявил, что в Международный женский день нет ничего дороже женских улыбок.
«Поздравляем милых женщин с праздником!» – сказал представитель концерна и добавил, что «8 марта цены изменятся только на цветы», а стоимость топлива на АЗС Беларуси останется такой же.
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В Беларуси уже стало традицией, что по субботам «Белнефтехим» объявляет о росте цен на топливо на АЗС на 1 копейку.
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