На ОНТ запустили программу «Двое из дворца» о Лукашенко

Продолжительность рубрики чуть более 10 минут. Две журналистки Анна Пыж и Наталья Стельмах в ней восторженно рассказывают о том, как прошла неделя главы государства. С кем встречался, что он делал, что говорят его гости. Причем это неформальные съемки, а не «официозные». Камера на штативе не стоит, оператор и журналист постоянно ходят вслед за героями.





Такая же программа в 2018 году появилась в Российской Федерации, она называется «Москва. Кремль. Путин». Задача данной программы показать Владимира Владимировича Путина с «человеческим лицом». Такая же цель стоит и перед белорусским аналогом.