ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На ОНТ запустили программу «Двое из дворца» о Лукашенко

08.03.2020 08:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На ОНТ в субботнем выпуске новостей запустили программу «Двое из дворца» об Александре Григорьевиче Лукашенко.

Продолжительность рубрики чуть более 10 минут. Две журналистки Анна Пыж и Наталья Стельмах в ней восторженно рассказывают о том, как прошла неделя главы государства. С кем встречался, что он делал, что говорят его гости. Причем это неформальные съемки, а не «официозные». Камера на штативе не стоит, оператор и журналист постоянно ходят вслед за героями. 

Такая же программа в 2018 году появилась в Российской Федерации, она называется «Москва. Кремль. Путин». Задача данной программы показать Владимира Владимировича Путина с «человеческим лицом». Такая же цель стоит и перед белорусским аналогом.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На ОНТ в субботнем выпуске новостей запустили программу «Двое из дворца» об Александре Григорьевиче Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Неслабый пол». Какие девушки служат в белорусской армии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика