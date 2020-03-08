«Неслабый пол». Какие девушки служат в белорусской армии

Источник материала: Tut.by

Официальный телеграм-канал Министерства обороны Беларуси каждое воскресенье постит фотографии и истории девушек, которые служат в нашей армии, под хештегом #неслабыйпол . Собрали несколько таких постов в честь 8 Марта.



Юлия Валюшко. Фото: телеграм-канал Министерства обороны РБ

Эта очаровательная девушка — прапорщик Юлия Валюшко, которая служит в 56-м отдельном полку связи ВВС и войск ПВО. Юлия училась в Белорусской государственной академии авиации и теперь участвует в обеспечении полетов.



Вероника Павлюченко. Фото: телеграм-канал Министерства обороны РБ

На этом снимке — прапорщик Вероника Павлюченко. Она окончила Брестский колледж связи и проходила службу в десантно-штурмовой бригаде в Бресте на должности радиотелефониста. Однако в 2014 году ее жизнь круто поменялась: Вероника стала лауреатом телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда», и теперь она — солистка Образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Беларуси.



Слева — Екатерина Кузьмич, справа — Ирина Биркос. Фото: Вадим Опарин

На этом фото слева — гвардии старший прапорщик Екатерина Кузьмич. По первой специальности Екатерина тренер по таэквондо, но вот уже более 9 лет проходит службу в батальоне связи 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады и сейчас — начальник аппаратной.

Справа — гвардии старший лейтенант Ирина Биркос. Она окончила Гомельский государственный медицинский университет и теперь начальник медицинской службы отдельного механизированного батальона в 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде.



Ксения Киркевич. Фото: телеграм-канал Министерства обороны РБ

Ксения Киркевич — настоящий десантник. Несмотря на высшее юридическое образование, девушка выбрала путь военнослужащего и в 2018 году была призвана в подразделение сил специальных операций. На данный момент она является ефрейтором и проходит службу в полевом узле связи.



Людмила Некрылова. Фото: телеграм-канал Министерства обороны РБ

Рядовой Людмила Некрылова выросла в семье военных и потому решила пойти на службу по контракту, хотя и окончила Гродненский государственный университет имени Я. Купалы по специальности «переводчик-референт». Сейчас девушка проходит службу в войсковой части 97 061 в должности оператора-радиотелефониста пункта управления.



Виктория Сойко. Фото: телеграм-канал Министерства обороны РБ

На этом фото — рядовой контрактной службы Виктория Сойко. Девушка окончила Белорусский государственный экономический университет, но профессию, по ее словам, выбрала не по расчету, а по любви — почти год девушка служит в кинологическом центре Вооруженных сил. Со своим питомцем будущей осенью планирует представлять страну на международных состязаниях — служебном многоборье кинологов.



Наталья Рожко. Фото: телеграм-канал Министерства обороны РБ

А это — капитан Наталья Рожко. Она получила высшее психологическое образование в 2009 году и сразу пошла в армию, где прошла путь от рядового до офицера. Сейчас Наталья психолог-преподаватель в 72-м Объединенном учебном центре в Печах.