«Муж остается с детьми». Истории белорусок, которые не смогли выбрать какой-то один спорт

Источник материала: Tut.by

Пока некоторые задаются вопросом, как находить время на спортзал два раз в неделю, эти белоруски бегут, крутят педали, планируют поход на байдарках или пакуют чемодан и едут в горы с детьми. GO.TUT.BY рассказывает секреты девушек, которые совмещают сразу несколько спортивных увлечений, потому что не могут отказаться ни от одного из них.

«Был опыт поездки в Австрию с 10-месячным сыном»



Фото: из личного архива

Вера Драница — многодетная мама. Старшей дочери 15 лет, мальчикам — 6, 4 и 1 годик. В школе, рассказывает девушка, она всегда сачковала уроки физкультуры, а вот повзрослев, увлеклась сразу несколькими видами любительского спорта: встала на сноуборд, научилась играть в теннис, стала бегать и ходить в походы на байдарках.

Любовь к активному отдыху проснулась после университета и первых родов: Вера захотела вернуться в форму — и выбрала в качестве помощника бег.

— Это была забота о фигуре, — смеется молодая мама. — Восстановиться после первых родов удалось быстро, помогли возраст и хороший обмен веществ. Сложнее было после вторых и последующих, так как мне уже было за 30.



Фото: из личного архива

Муж Веры, в бывшем профессиональный легкоатлет, ее желания поддерживал, но говорил, что заниматься нужно в удовольствие и без надрыва. Сразу молодая мама бегала сама по себе, а год назад попала в беговой клуб и стала тренироваться круглый год, чтобы подготовиться к своей цели — марафонской дистанции в 42 км.

Параллельно с бегом Вере захотелось открыть для себя сноуборд. Признается, в какое-то время это было очень модно. Встать на доску помог муж.

— Его освоить было не так трудно: сразу падаешь и не понимаешь, что происходит, но потом, когда набиваешь шишки и сбиваешь колени, — приходит понимание, как надо делать. В любом случае кататься на доске мне проще, чем улучшать беговые результаты, — шутит Вера. — Но доска — это все-таки сезонное увлечение: в этом году не катались, потому что четвертый малыш совсем маленький, хотя до этого был опыт поездки в Австрию с 10-месячным сыном.



Фото: из личного архива

Многие зож-увлечения в жизнь Веры приходят из семьи. Так, вместе с мужем минчанка освоила теннис. В секцию пара отдала дочь, и вместо того, чтобы ждать ее на скамейке, решили и сами позаниматься с тренером. А вот любовь к байдаркам пришла из-за рабочей традиции: в IT-компании, где Вера работает тестировщиком, часто организовывают походы.

— Даже купили семейную байдарку. Но сейчас нас много, и мы в нее не вместимся. Летом любим куда-то ходить, однажды был необычный поход на плоту по Неману, в этом думаем о велопоходе.



Фото: из личного архива

— Как все это совмещать?

— Все совмещать и не удается! Бегать получается, потому что муж остается с детьми. Когда ты вся в детях, очень нужно иногда сменить обстановку. Это не просто «отвлечься и побегать» — это еще общение, выносливость и здоровье. Заметила, что легче переношу болезни — и все чаще без лекарств.

«Не понимаю родителей, которые сидят в телефоне»



Фото: из личного архива

Гомельчанка Ксения Зиатдинова познакомилась со спортом в 6 лет, когда пришла на секцию по плаванию. С тех пор физическая активность из ее жизни не уходила: круглый год она занимается не только плаванием, но и еще двумя составляющими триатлона — бегом и велоспортом.

Девушка в школе и университете показывала неплохие результаты — стала мастером спорта — и всегда ее поддерживал папа, тренер и преподаватель физической культуры.

— Мы очень много занимаемся спортом вместе. И даже организовали в Гомеле спортивный клуб единомышленников «Желтая субмарина». Вместе ездим на соревнования, встречаемся, иногда тренируемся, — рассказывает Ксения.



Фото: из личного архива

Спортивную карьеру гомельчанка делать не стала, вместо этого выбрала специальность инженера. А спорт стал увлечением и возможностью посмотреть мир. Ксения часто выезжает на соревнования по плаванию в бассейне и на открытой воде. Одно из самых ярких путешествий случилось в прошлом году: вместе с отцом Ксения поехала на карельский остров Кижи для экстремального плавания при температуре воды в 14 градусов.

— Такие выезды — это всегда общение с новыми людьми. И это не только люди спорта, они из самых разных профессий. Спорт — это ритм жизни, и у меня нет времени, чтобы полежать на диване, посмотреть телевизор. Привыкаешь, что надо куда-то бежать, собирать чемодан. Помогает это и в работе — становишься намного организованнее.



Фото: из личного архива

График тренировок у гомельчанки есть, но жизнь в него всегда вносит коррективы, поэтому Ксения не ставит амбициозных целей, а занимается спортом для себя. А еще подает пример сыну. Ему пять лет и он ходит в бассейн, молодая мама всегда вместе с ним.

— Немного не понимаю родителей, которые приходят в бассейн и утыкаются в телефон. Хорошо, если они книжку полезную читают, а в остальном — это же бесполезная трата времени. Сыну нравится, что мы занимаемся вместе. Он уже спрашивает, когда мы его возьмем на соревнования и просится поучаствовать в эстафете.

Совмещать разные виды спорта гомельчанке помогает внутренняя мотивация и понимание, что она занимается не спортом высоких достижений, а поддерживает себя в форме.



Фото: из личного архива

— Очень сильно мотивирует, когда на соревнованиях видишь людей, которым за 80 лет. Они активны, бодры — прыгают в бассейн или залазят в открытую воду. На них нужно посмотреть, чтобы определиться, в том ли направлении ты двигаешься!

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