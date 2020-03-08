Первая медаль Насти

Источник материала: Вороновская газета





По итогам областного этапа соревнований по зимнему многоборью «Здоровье» учащуюся Погородненской школы Анастасию Ненартович включили в состав сборной команды Гродненщины. На республиканском уровне юная спортсменка также показала отличные результаты — принесла высокие баллы в командную копилку и отличилась в личном первенстве. Среди десятиклассников сельских школ республики она заняла первое место.

— Настя с четвертого класса отличалась от сверстников высоким уровнем физической подготовки, хорошо бегала. Как только стал позволять возраст, постоянно участвует в различных легкоатлетических соревнованиях, — рассказывает о своей ученице Галина Козловская. — У нее есть уже своя коллекция грамот и кубков, а вот медали привезла первые. Причем на республиканском уровне она сумела улучшить свой результат на 20 очков.







Старательная, мотивированная девушка занятиям физкультурой уделяет много времени не только на уроках и секциях, но и в личное время. Пробежки, отжимания, упражнения для пресса, по возможности плавание — все это входит в режим ее дня. Высокая, стройная Настя — олицетворение дружбы со спортом. С будущей профессией девушка пока не определилась, вряд ли она свяжет ее со спортом. Но заниматься тем, что хорошо получается, ей просто нравится. И полезно, по мнению девушки, для здоровья и фигуры.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.