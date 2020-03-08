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Первая медаль Насти

08.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Первая медаль Насти

По итогам областного этапа соревнований по зимнему многоборью «Здоровье» учащуюся Погородненской школы Анастасию Ненартович включили в состав сборной команды Гродненщины. На республиканском уровне юная спортсменка также показала отличные результаты — принесла высокие баллы в командную копилку и отличилась в личном первенстве. Среди десятиклассников сельских школ республики она заняла первое место.

— Настя с четвертого класса отличалась от сверстников  высоким уровнем физической подготовки, хорошо бегала. Как только стал позволять возраст, постоянно участвует в  различных легкоатлетических соревнованиях, — рассказывает о своей ученице Галина Козловская. — У нее есть уже своя коллекция грамот и кубков, а вот медали привезла первые. Причем на республиканском уровне она сумела улучшить свой результат на 20 очков.


Первая медаль Насти

Старательная, мотивированная девушка занятиям физкультурой уделяет много времени не только на уроках и секциях, но и в личное время. Пробежки, отжимания, упражнения для пресса, по возможности плавание — все это входит в режим ее дня. Высокая, стройная Настя — олицетворение дружбы со спортом. С будущей профессией девушка пока не определилась, вряд ли она свяжет ее со спортом. Но заниматься тем, что хорошо получается, ей просто нравится. И полезно, по мнению девушки, для здоровья и фигуры.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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По итогам областного этапа соревнований по зимнему многоборью «Здоровье» учащуюся Погородненской школы Анастасию Ненартович включили в состав сборной команды...
 
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