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На озере Полозерье спасён молодой человек, продолжаются поиски ещё одного
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 марта в 17:14 спасателям сообщили о тонущих людях на озере Полозерье неподалёку от деревни Сокорово Бешенковичского района.
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После осмотра молодой человек был госпитализирован с предварительным диагнозом «общее переохлаждение». Поиски 28-летнего мужчины продолжатся 8 марта.
В прошлом месяце был спасён человек из залива реки Днепр.
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Новости Беларуси. 7 марта в 17:14 спасателям сообщили о тонущих людях на озере Полозерье неподалёку от деревни Сокорово Бешенковичского района. По сведениям...
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