ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На озере Полозерье спасён молодой человек, продолжаются поиски ещё одного

08.03.2020 09:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 марта в 17:14 спасателям сообщили о тонущих людях на озере Полозерье неподалёку от деревни Сокорово Бешенковичского района. 

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели сначала ничего не увидели. Позже в 400 метрах от берега на отмели был обнаружен 27-летний парень. 

На озере Полозерье спасён молодой человек, продолжаются поиски ещё одного
Фото: Витебское ОУМЧС 

После осмотра молодой человек был госпитализирован с предварительным диагнозом «общее переохлаждение». Поиски 28-летнего мужчины продолжатся 8 марта. 

В прошлом месяце был спасён человек из залива реки Днепр.

Мужчина провалился под лёд – подробности здесь

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 7 марта в 17:14 спасателям сообщили о тонущих людях на озере Полозерье неподалёку от деревни Сокорово Бешенковичского района.  По сведениям...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бешенковичском районе на озере перевернулась лодка с двумя рыбаками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика