На озере Полозерье спасён молодой человек, продолжаются поиски ещё одного

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 7 марта в 17:14 спасателям сообщили о тонущих людях на озере Полозерье неподалёку от деревни Сокорово Бешенковичского района.

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели сначала ничего не увидели. Позже в 400 метрах от берега на отмели был обнаружен 27-летний парень.



Фото: Витебское ОУМЧС

После осмотра молодой человек был госпитализирован с предварительным диагнозом «общее переохлаждение». Поиски 28-летнего мужчины продолжатся 8 марта.

В прошлом месяце был спасён человек из залива реки Днепр.