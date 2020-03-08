В Бешенковичском районе на озере перевернулась лодка с двумя рыбаками

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел вечером 7 марта. Спасателям поступило сообщение о двух тонущих людях на озере Полозерье возле деревни Сокорово Бешенковичского района.

Выяснилось, что на озере перевернулась лодка с 27-летним и 28-летним мужчинами. Один из них был обнаружен спасателями на отмели на расстоянии около 400 метров от берега. С предварительным диагнозом «общее переохлаждение» он был доставлен в больницу.

Поиски второго мужчины пока не дали результатов. Они будут продолжены 8 марта.