В чем истинное предназначение женщины?

Источник материала: Вороновская газета





Судьба человека предопределена, и с рождения жизнь ставит перед нами задачи. Героине этой публикации приходилось искать нестандартное их решение.

— Я чувствовала душевную боль каждого своего воспитанника, потому что сама прошла через такие же испытания, — по привычке с работы начала рассказ о своей жизни Данута Савицкая. Совсем недавно она ушла на заслуженный отдых с должности директора, но по-прежнему переживает за ребятишек, оказавшихся в Радунском социально-педагогическом центре, интересуется делами бывших коллег.

Мама

В полугодовалом возрасте родители оставили Дануту на попечение бабушки, сами отправились за длинным рублем в соседнюю страну. Обрести благополучие и семейное счастье супругам не удалось, о дочери они «благополучно» забыли. Конечно, девочка не была обделена женской заботой и лаской со стороны бабушки Анны Викентьевны, росла, училась в начальной школе в Старых Смильгинях.

А потом мама забрала ее к себе в Вильнюс. Как оказалось, не потому, что проснулись родительские чувства. Там Данута познакомилась с маленькими братом Виталием и сестрой Натальей — так 10-летняя девочка стала для малюток няней. В силу возраста она не могла в полной мере обеспечить им безопасную и комфортную жизнь. Поэтому и решилась на «побег» обратно, к бабушке. С этого момента единственной ее целью стало желание скорее вырасти и взять под опеку ребятишек.

Стечение обстоятельств… счастливое

Все последующие важные жизненные шаги Данута совершала согласно плану. Хорошистка в учебе после окончания школы-интерната могла смело поступать в вуз, но выбрала колледж, чтобы побыстрее получить профессию педагога, а затем устроиться в детский дом, где оказались ее брат и сестра. Однако в то время не было такой, как сейчас, государственной поддержки и длительного сопровождения сирот. И 19-летней девушке пришлось опять искать поддержки, или даже спасения, если хотите, в родной школе-интернате. Так в 1981 году началась ее трудовая деятельность в качестве воспитателя. И по счастливой случайности Данута познакомилась со Станиславом.

— Эта любовь стала подарком судьбы, — признается собеседница. — Только любящий, добрый и такой надежный человек мог понять мои стремления. Я очень благодарна ему и своей мудрой свекрови — это они помогли забрать Виталика и Наташу из школы-интерната для детей-сирот. Конечно, не все было гладко, но мои мечты начали сбываться.

40 лет по одной тропинке

К жизненным перипетиям можно относиться по-разному: жаловаться, жалеть себя или становиться сильнее, приобретая опыт. Данута Вацлавовна — большой оптимист и всегда учила этому своих детей — сына и дочь.

— Олег и Татьяна — наша с мужем гордость: самостоятельные, целеустремленные, стали очень хорошими людьми, подарили нам внуков. Знаете, меня часто мучают угрызения совести, что из-за постоянной занятости на работе они были обделены моим вниманием, заботой, — рассматривает семейные фото хозяйка дома. — Муж не только в большей степени взял на себя домашние хлопоты, но и успевал еще работать, строить дом, по первому вызову спешил мне подсобить. А я почти 40 лет бежала по одной и той же тропинке сначала в школу-интернат, потом — в СПЦ. Мне хотелось создать для своих подопечных максимально комфортные условия: бытовые, психологические — нельзя допустить, чтобы «чувство дома» покинуло детские сердца.

Ребенок должен жить в семье, убеждена Данута Вацлавовна, при этом, конечно, ничего не должно угрожать его здоровью и жизни. А для этого приходилось немало работать с нерадивыми родителями, учить их, помогать, поддерживать. В социально-педагогическом центре сложно работать, не у каждого хватает эмоциональных сил. Но бывшему руководителю удалось найти единомышленников, верных друзей. А сколько удалось привлечь милосердных людей со стороны! Но не тех, кто сторонится чужого горя.

За годы совместной кропотливой работы коллектив не раз отмечали на районном и областном уровнях. Высокой личной наградой завершился трудовой путь Д.В. Савицкой — она удостоена Грамоты Министерства образования Республики Беларусь.

Вкус жизни

— Как много свободного времени появилось! — замечает Данута Вацлавовна. — Но это не пустота. Какое же удовольствие — нянчиться с внуками, баловать мужа приятными мелочами, например, испечь кекс, есть возможность чаще позвать родных в гости, поковыряться в огороде, поухаживать за зимним садом… В общем, ощутить вкус жизни! Да и коллеги не забывают, звонят, приглашают. Я уж не говорю про своих воспитанников: каждое утро десятки «здравствуйте» в чатах в вайбере, множество теплых поздравков в праздники, личных новостей от моих многочисленных деток. Я вас всех люблю, мои родные.

Галина Шлемпо.

Фото Олега Бельского.