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«Использовал пятновыводитель». Хозяин собаки показал, как за десять лет у неё исчезли чёрные пятна
Источник материала: СТВ
Хозяин собаки показал, как за десять лет постепенно исчезли пятная с его четвероногого друга. Это увлекательно, но немного грустно.
Пользователь Reddit под ником Short-_-cakes
В комментариях пошутили, что автор истории, наверное, использовал пятновыводитель. Другие пользователи обратили внимание на стойкость ковра, который ничуть не изменился за десять лет.
Несколько месяцев назад мы показывали историю дружбы девушки с её собакой.
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Хозяин собаки показал, как за десять лет постепенно исчезли пятная с его четвероногого друга. Это увлекательно, но немного грустно. Пользователь Reddit под ником...
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