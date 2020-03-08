«Использовал пятновыводитель». Хозяин собаки показал, как за десять лет у неё исчезли чёрные пятна

Источник материала: СТВ

Хозяин собаки показал, как за десять лет постепенно исчезли пятная с его четвероногого друга. Это увлекательно, но немного грустно.

Пользователь Reddit под ником Short-_-cakes поделился фотографиями своего питомца, которому уже 14,5 лет. Сначала у животного были заметные чёрные пятна вокруг глаз, но за прошедшее время они постепенно пропали.



Фото: reddit.com/user/short-_-cakes

В комментариях пошутили, что автор истории, наверное, использовал пятновыводитель. Другие пользователи обратили внимание на стойкость ковра, который ничуть не изменился за десять лет.

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