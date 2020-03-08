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«Использовал пятновыводитель». Хозяин собаки показал, как за десять лет у неё исчезли чёрные пятна

08.03.2020 10:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Хозяин собаки показал, как за десять лет постепенно исчезли пятная с его четвероногого друга. Это увлекательно, но немного грустно. 

Пользователь Reddit под ником Short-_-cakes поделился фотографиями своего питомца, которому уже 14,5 лет. Сначала у животного были заметные чёрные пятна вокруг глаз, но за прошедшее время они постепенно пропали. 

«Использовал пятновыводитель». Хозяин собаки показал, как за десять лет у неё исчезли чёрные пятна
Фото: reddit.com/user/short-_-cakes 

В комментариях пошутили, что автор истории, наверное, использовал пятновыводитель. Другие пользователи обратили внимание на стойкость ковра, который ничуть не изменился за десять лет. 

Несколько месяцев назад мы показывали историю дружбы девушки с её собакой. 

Как они изменились за 17 лет – смотрите здесь

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Хозяин собаки показал, как за десять лет постепенно исчезли пятная с его четвероногого друга. Это увлекательно, но немного грустно.  Пользователь Reddit под ником...
 
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