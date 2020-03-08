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Умер актёр Дэвид Пол, который запомнился ролью в фильме «Няньки»
Источник материала: СТВ
Новости США. Шестого марта ушёл из жизни актёр Дэвид Пол, который запомнился телезрителям своими ролями в фильме «Няньки» и «Варвары».
Как
Точная причина смерти не называется. По некоторым данным, Дэвид умер во сне. Питер и его брат попали в кинематограф благодаря своему атлетическому телосложению. Когда мода на мускулистых парней пошла на спад, братьям перестали предлагать роли в новых фильмах.
В последние годы Дэвид и Питер жили в церкви, которую купили, писали музыку и занимались фотографией.
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Новости США. Шестого марта ушёл из жизни актёр Дэвид Пол, который запомнился телезрителям своими ролями в фильме «Няньки» и «Варвары». Как сообщает EOB News, смерть...
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