Наталья Кочанова: Я никогда не была карьеристкой

— Я никогда не была карьеристкой, не думала о том, чтобы занять высокие должности. На каждом этапе своей профессиональной деятельности стремилась получить конкретный результат. Важно, чтобы то, что ты делаешь, приносило пользу — стране, людям. Это для меня главное. Не всегда все получается так, как хочешь. Но любая проблема — это своего рода проверка прочности, закалка и, безусловно, жизненный опыт, который помогает принимать решения порой в непростых ситуациях.





Мне повезло, что у меня крепкий тыл — моя семья. Родные всегда с пониманием относились к тому, что много времени провожу на работе. Но на личное тоже находится время: когда есть возможность, собираемся семейным кругом, обсуждаем последние новости, -- рассказала Наталья Кочанова.





Что касается детей, то Наталья Кочанова не понимает жизни без детей.





"Многие семейные пары живут сегодня по принципу «чайлдфри», то есть осознанно без детей. Лично я это не поддерживаю. Институт семьи — важнейшая ценность. Так воспитывали меня. Так я воспитывала своих детей. Дети наполняют жизнь смыслом, объединяют семью. Родители совместно преодолевают многие трудности, это укрепляет отношения", -- заявила председатель Совета республики.





напомним, что Александр Лукашенко недавно, полушутя, предложил Наталью Кочанову на должность президента Союзного государства. Однако у белорусского президента в каждой шутке только доля шутки, поэтому фигура экс-мэра, сделавшей самую стремительную карьеру в белорусской истории (если, конечно, не считать самого Лукашенко) тут же привлекла внимание.



