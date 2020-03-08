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Наталья Кочанова: Я никогда не была карьеристкой

08.03.2020 12:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главная женщина из команды Александра Лукашенко, по должности председателя Совета республики -- второй человек в стране Наталья Кочанова рассказала о себе газете "Звязда".

Наталья Кочанова: Я никогда не была карьеристкой
— Я никогда не была карьеристкой, не думала о том, чтобы занять высокие должности. На каждом этапе своей профессиональной деятельности стремилась получить конкретный результат. Важно, чтобы то, что ты делаешь, приносило пользу — стране, людям. Это для меня главное. Не всегда все получается так, как хочешь. Но любая проблема — это своего рода проверка прочности, закалка и, безусловно, жизненный опыт, который помогает принимать решения порой в непростых ситуациях.

Мне повезло, что у меня крепкий тыл — моя семья. Родные всегда с пониманием относились к тому, что много времени провожу на работе. Но на личное тоже находится время: когда есть возможность, собираемся семейным кругом, обсуждаем последние новости, -- рассказала Наталья Кочанова.

Что касается детей, то Наталья Кочанова не понимает жизни без детей. 

"Многие семейные пары живут сегодня по принципу «чайлдфри», то есть осознанно без детей. Лично я это не поддерживаю. Институт семьи — важнейшая ценность. Так воспитывали меня. Так я воспитывала своих детей. Дети наполняют жизнь смыслом, объединяют семью. Родители совместно преодолевают многие трудности, это укрепляет отношения", -- заявила председатель Совета республики.

напомним, что Александр Лукашенко недавно, полушутя, предложил Наталью Кочанову на должность президента Союзного государства. Однако у белорусского президента в каждой шутке только доля шутки, поэтому фигура экс-мэра, сделавшей самую стремительную карьеру в белорусской истории (если, конечно, не считать самого Лукашенко) тут же привлекла внимание.  
 
 
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Главная женщина из команды Александра Лукашенко, по должности председателя Совета республики -- второй человек в стране Наталья Кочанова рассказала о себе...
 
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