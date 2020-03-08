Италия вводит карантин на севере страны из-за коронавируса — въезд в Милан и Венецию ограничат

Правительство Италии готовит постановление, согласно которому из-за угрозы распространения коронавируса будут введены серьезные ограничения на передвижение в ряде провинций, в том числе в Ломбардии, Венето, Эмилии-Романье и Пьемонте. Об этом в ночь на воскресенье, 8 марта, сообщили несколько итальянских СМИ, в частности газеты Corriere della Sera и La Repubblica, а спустя несколько часов о вводимых мерах объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.





Проект постановления предусматривает, что въезд в названные провинции и выезд из них будет возможен только «по серьезным и неотложным причинам», в том числе по работе или семейным обстоятельствам.





Какие области в Италии затронут ограничения по передвижению

Конкретно речь идет об области Ломбардии, включая город Милан, а также о провинциях Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия и Модена в области Эмилия-Романья, провинциях Пезаро и Урбания в области Марке, городе Венеции, провинциях Падуя и Тревизо в области Венето и провинциях Алессандрия и Асти в области Пьемонт.





Таким образом, по оценке Corriere della Sera, ограничительные меры затронут около 10 млн человек, или более четверти всего населения Италии. Ожидается, что введены они будут как минимум до 3 апреля.





Ожидается, что в затронутых провинциях из-за угрозы распространения коронавируса также будут закрыты школы всех уровней, музеи, лыжные трассы, бассейны, тренажерные залы, социальные и культурные центры, бары и рестораны.





В середине февраля в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2 в Италии уже был введен карантин в 11 населенных пунктах на севере страны. 4 марта председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии всех школ и университетов в стране на период с 5 по 15 марта.





Число заражений коронавирусом в Италии

По данным на раннее утро 8 марта, в Италии зафиксировано 5883 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. По этому показателю страна находится на первом месте в Евросоюзе и на третьем месте в мире, после Китая и Южной Кореи.





На сегодняшний день в Италии от пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, скончались 233 пациента. За сутки с 6 по 7 марта число новых заражений коронавирусом в Италии подскочило более чем на 1200 случаев. Это самый большой суточный прирост с момента, когда в стране были зафиксированы первые случаи заражения опасной инфекцией.





В Германии, по данным на утро 8 марта, число заражений коронавирусом составляет 800 случаев. Пока ни один случай заражения коронавирусом в ФРГ не окончился летально.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси

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28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он обучается в БНТУ. Вместе со студентом были госпитализированы его девушка, ее родители и сестра. Кроме того, в больницу попали 26 одногруппников парня и 7 преподавателей. 7 марта Минздрав сообщил, что иранский студент уже здоров.





У отца невесты студента из Ирана один из тестов показал «сомнительный результат» — он стал вторым пациентом с коронавирусом.





1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска , выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Дизайнер витебского предприятия и двое ее коллег прибыли из Италии.





3 марта в Беларуси лабораторно подтвердили ﻿﻿4-й случай коронавируса. Положительный результат выявлен у одного из пациентов, который находится под медицинским наблюдением в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом.





4 марта стало известно о еще двух человеках, которые заразились коронавирусом.





В Беларуси по состоянию на утро 7 марта не выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Об этом TUT.BY сообщил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.





Куда звонить при подозрениях на коронавирус?

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья — +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.





Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру: +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.





Горячие линии в Витебске — 8 0212 67−36−44, Полоцке — 8 0214 74−39−44, Новополоцке — 8 0214 57−36−44, Орше — 8 0216 51−34−41 и 51−34−48.





Где возьмут анализ?

Пункты забора мазков для обследования на коронавирус есть на границе (на базе санитарно-карантинных пунктов), в инфекционных больницах или отделениях и в некоторых поликлиниках на базе кабинетов инфекционных заболеваний. Обследуют только тех, кто был в Китае, Иране, Италии и Южной Корее.





Например, в Минске мазок возьмут в городской инфекционной больнице и в детской инфекционной больнице. В Витебской области анализ на коронавирус можно сделать более чем в 20 учреждениях здравоохранения. Например в Витебском областном противотуберкулезном диспансере, Бешенковичской ЦРБ, Браславском районном центре гигиены и эпидемиологии, Верхнедвинской ЦРБ, Глубокской ЦРБ, Городокской ЦРБ, Докшицкой ЦРБ, Дубровенской ЦРБ, Лепельской ЦРБ и др. Более точную информацию по всем областям, где, в каких отделениях клиник и в какое время берут анализы на коронавирус, можно найти здесь.





На границе проверяют тех, кто в последние 14 дней приехал из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. При прохождении контроля — в аэропорту, в поезде, на автомобильном пункте пропуска — пассажирам выдают «Анкету прибывшего». Сведения из анкет передаются в поликлиники по месту жительства.

