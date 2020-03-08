Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета

10 марта с 9.00 до 12.00 в здании Вороновского райисполкома, II этаж, кабинет №21, прием граждан проведет заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Гродненского областного исполнительного комитета Ирина Ивановна Царенкова.

Предварительная запись на прием по телефонам: 2-22-55, 2-12-73.

11 марта с 10.00 до 11.00 начальник отдела образования Вороновского райисполкома Валентина Винцентовна Люленко по телефону 2-14-58 проведет прямую линию по вопросам образования, воспитательной работы.

11 марта с 10.00 до 12.00 директор представительства Белгосстраха по Вороновскому району Гражина Францевна Огар по телефону 2-12-35 проведет горячую линию по теме «Актуальные вопросы страхования в Гродненской области».