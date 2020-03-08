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Ирина Кривко заняла 25-е место в масс-старте
Источник материала: Tut.by
Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла 25-е место в масс-старте на этапе Кубка мира мира в Чехии.
Белоруска изначально не планировала стартовать в этой гонке, но получила допуск после того, как от участия отказались Марте Ройзеланд и Светлана Миронова.
Ирина допустила 4 (2+1+1+0) промаха и стала в итоге 25-й, уступив победительнице около трех минут.
Первой стала норвежка Тириль Экхофф (0+0+0+1). Шведка Ханна Оберг (1+0+0+0) финишировала второй, немка Франциска Пройс (1+0+0+0) — третьей.
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла 25-е место в масс-старте на этапе Кубка мира мира в Чехии.
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