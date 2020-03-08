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«Эта дата является замечательным поводом, чтобы ещё раз поблагодарить». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый весенний праздник – самый теплый и самый светлый. Международный женский день отмечает Беларусь. Все внимание сегодня представительницам прекрасного пола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их адрес – комплименты, цветы и подарки.
Поздравления в адрес белорусских женщин направил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Глава государства пожелал соотечественницам, чтобы в сердцах всегда была цветущая весна, а в доме звучали звонкие детские голоса, царили любовь и взаимопонимание.
В Беларуси 5 миллионов 100 тысяч женщин. Такие данные приводит Белстат по результатам прошедшей в стране переписи населения.
Представительницы прекрасного пола трудолюбивы и образованны: уровень занятости – почти 85 %, а дипломы вузов имеют без малого 40 %. И, как отметили в ведомстве, женщины в республике в целом считают себя счастливыми, объясняя свои чувства возможностью реализоваться в профессии и дома – быть счастливыми женами и мамами.
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«Эта дата является замечательным поводом, чтобы ещё раз поблагодарить». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта
Новости Беларуси. Первый весенний праздник – самый теплый и самый светлый. Международный женский день отмечает Беларусь. Все внимание сегодня представительницам...
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