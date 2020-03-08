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5 тысяч участниц и две дистанции. Как проходит самый красивый забег года Beauty Run 2020 в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В честь Международного женского дня в Минске состоялся самый женственный забег в году Beauty Run 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встретить 8 Марта по-спортивному решили 5 тысяч участниц из 85 городов Беларуси, России, Украины, Венгрии, Израиля и Швеции. Для девушек на выбор две дистанции – 2 и 5 километров. Старт был дан у главного корпуса БГУ на проспекте Независимости.
Победительницы на каждой из дистанций получат сувениры от Белорусской федерации легкой атлетики, а также денежные призы и подарки. Каждой участнице, добежавшей до финиша, будет вручена медаль и цветы.
Без призов не останутся и болельщики. Организаторы поощрят лучшие команды поддержки. Внимание обратят на креативный подход к созданию плакатов для мам, любимых женщин или девушек.
Впрочем, и сами участницы забега стартовали в непривычной спортивной форме. За самый яркий и необычный образ девушки получат отдельные подарки.
Участницы забега Beauty Run 2020:
Это оберточная бумага – пломбир. Костюм называется «Сластена». Хотелось выглядеть необычно, креативно.
Костюм из газет «Минск-Новости».
В прошлом году мы тоже в таком составе были. Мы каждый год бегаем, решили в этом году тоже побежать. Традиция уже такая.
Добавим, Beauty Run – проект традиционный. Каждый год он собирает все большее количество участниц.
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Новости Беларуси. В честь Международного женского дня в Минске состоялся самый женственный забег в году Beauty Run 2020, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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