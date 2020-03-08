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На МКАД микроавтобус врезался в водоналивные блоки и перевернулся

08.03.2020 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Микроавтобус перевернулся в районе съезда с МКАД на улицу Свислочскую, сообщили в ГАИ Минска.


Фото: ГАИ

Авария произошла 8 марта, около 13.50. По предварительной информации, 49-летний водитель Fiat ехал по внутреннему кольцу со стороны улицы Машиностроителей в направлении улицы Ауэзова в первой полосе. Мужчина не справился с управлением и врезался в водоналивные блоки, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП никто не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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