На МКАД микроавтобус врезался в водоналивные блоки и перевернулся

Источник материала: Tut.by

Микроавтобус перевернулся в районе съезда с МКАД на улицу Свислочскую, сообщили в ГАИ Минска.



Фото: ГАИ

Авария произошла 8 марта, около 13.50. По предварительной информации, 49-летний водитель Fiat ехал по внутреннему кольцу со стороны улицы Машиностроителей в направлении улицы Ауэзова в первой полосе. Мужчина не справился с управлением и врезался в водоналивные блоки, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП никто не пострадал.