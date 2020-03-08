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На МКАД микроавтобус врезался в водоналивные блоки и перевернулся
Источник материала: Tut.by
Микроавтобус перевернулся в районе съезда с МКАД на улицу Свислочскую,
Авария произошла 8 марта, около 13.50. По предварительной информации, 49-летний водитель Fiat ехал по внутреннему кольцу со стороны улицы Машиностроителей в направлении улицы Ауэзова в первой полосе. Мужчина не справился с управлением и врезался в водоналивные блоки, после чего автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП никто не пострадал.
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В результате ДТП никто не пострадал.
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