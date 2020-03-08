Мужчины и женщины живут дольше в странах с высоким гендерным равенством

Источник материала: Полымя

Центром анализа политики при Университете общественного здравоохранения при Университете Лос-Анджелеса (США), было проведено исследование, показывающее, что что в странах с высоким гендерным равенством мужчины и женщины живут дольше, чем в страны, где уровень равенство низкое.





Страны, в которых гендерный паритет в сфере образования выше, могут ожидать большей ожидаемой продолжительности жизни как для мужчин, так и для женщин, наряду со значительно меньшим числом случаев материнской смертности на 100 000 рождений. Отдельный, но взаимосвязанный показатель участия женщин в труде предполагает, что увеличение гендерного равенства на рабочем месте также связано с низким уровнем материнской смертности, значительным увеличением продолжительности жизни женщин.

Исследователи заявили, что до сих пор работа показывает, что увеличение гендерного равенства может окупиться не только в сфере образования и работы.

«Улучшение гендерного равенства с помощью политики и других программных мер является беспроигрышным вариантом. Наши исследования показывают, что расширение участия женщин в жизни общества в целом может оказать широкое положительное влияние на здоровье населения в дополнение к сокращению масштабов нищеты, поощрению прав человека и повышению личной активности людей во всем мире», — утверждает доктор Адва Гадот, бывший научный сотрудник Hilton в WORLD и нынешний научный сотрудник в Школе общественного здравоохранения Университета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Источник: medikforum.ru

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