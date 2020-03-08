Илон Маск мог сделать каждого беларуса миллиардером, но у него появился другой план

Американские ученые говорят, что это небесное тело (кстати, с формой картошки) содержит металлов на сумму восемь тысяч квадриллионов фунтов стерлингов, передает Inosmi. Квадриллион – число с 15 нулями. Если распределить эти деньги среди всех землян (около восьми миллиардов человек), то выйдет где-то по миллиарду фунтов на каждого. Конечно, беларусам тоже досталось бы, пишет