|
Илон Маск мог сделать каждого беларуса миллиардером, но у него появился другой план
Источник материала: Партизан
Далеко в космосе летит гигантский шар, состоящий из такого количества металлов, что каждый житель Земли с его помощью мог бы сделаться миллиардером, пишет The Times. Никто не удивится, что человеком, который собирается помочь людям добраться до него, хочет стать Илон Маск. НАСА сообщило, что компания миллиардера SpaceX присоединиться к исследованиям астероида, получившего название (16) Психея.
Американские ученые говорят, что это небесное тело (кстати, с формой картошки) содержит металлов на сумму восемь тысяч квадриллионов фунтов стерлингов, передает Inosmi. Квадриллион – число с 15 нулями. Если распределить эти деньги среди всех землян (около восьми миллиардов человек), то выйдет где-то по миллиарду фунтов на каждого. Конечно, беларусам тоже досталось бы, пишет
Но тут слегка грустная новость – планов по доставке астероидного металла на Землю нет, интерес ученых связан со сходством астероида с планетами. Есть версия, что этот астероид диаметром 224 километра, который находится сейчас в 518 миллионах километров от Земли, раньше был расплавленным ядром планеты. Поэтому Психея может дать уникальные сведения о процессе формирования планет. В глубине Земли, похоже, находится такое же металлическое ядро, но оно недостижимо, так как покрыто каменистой мантией и корой. Полагают, что исследование Психеи позволит нам заглянуть в далекое прошлое Солнечной системы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Далеко в космосе летит гигантский шар, состоящий из такого количества металлов, что каждый житель Земли с его помощью мог бы сделаться миллиардером, пишет The Times....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)