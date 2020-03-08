Al Jazeera: Женщины будут управлять миром в 2030 году

inosmi.ru ). Многие женщины перестали думать о том, как расставить свечи в спальне, где купить самые красивые свадебные платья и какой макияж выбрать на вечер. Вместо этого они семимильными шагами двигаются к независимости: покупают дома, получают образование, договариваются об увеличении зарплаты и переживают новые впечатления в отличие от своих предшественниц, пишет катарское издание Al Jazeera (перевод —).





Кажется, что современные женщины стремятся к независимости, то есть они не хотят зависеть от семьи или партнера. Об этом сообщает приложение Pinterest (всемирный каталог идей — прим. ред.), которое готовится к празднованию Международного женского дня.





Эксперты проанализировали поведение женщин во всем мире, а также перечислили все методы, которые они используют для расширения своих прав и возможностей при помощи данного приложения.





Стремление женщин к благополучной жизни





Pinterest стал источником вдохновения для женщин во всем мире. С помощью этого приложения они стали принимать все решения, касающиеся их повседневной жизни. Согласно статистике, 6 из 10 американок, 8 из 10 матерей и 75% девушек-миллениалов используют приложение Pinterest.





В 2020 году женщины намереваются приложить значительные усилия, чтобы улучшить качество своей жизни. Согласно данным приложения, большинство запросов (63%) касались путешествий в одиночку, а около 57% женщин искали идеи для свидания с собой вместо того, чтобы встречаться с друзьями. Также высокий процент женщин (124%) просматривали фотографии домов, в которых они хотели бы жить.





Мечты женщин в 2020 году





Во всем мире женщины активно интересуются путешествиями в одиночку или с другими женщинами. Они разыскивают способы ведения семейного бюджета, а также информацию о том, как договориться о более высокой зарплате, где приобрести собственное жилье, как начать небольшие коммерческие проекты и как найти работу своей мечты. Все вышеупомянутое пользуется огромным спросом в приложении Pinterest.





Женщины ищут вдохновение, они используют приложение для принятия важных решений и получения поддержки, потому как оно разительно отличается от всех остальных социальных сетей. Согласно статистике, количество запросов о получении независимости и поиске работы увеличилось на 491% по сравнению с прошлым годом, а количество запросов о поиске идей для организации частного бизнеса увеличилось на 941%.





Кроме того, не следует пренебрегать покупательской способностью женщин, так как их мировой доход уже составляет триллионы долларов. Согласно информации Европейского рынка управления капиталом, к 2028 году женщины будут контролировать 75% от всех мировых расходов.





Арабские женщины стремятся к получению образования





Стоит также обратить внимание на то, что в прошлом году арабские женщины добились больших успехов. В 2019 году BBC составил список 100 самых влиятельных и воодушевляющих своим примером женщин со всего мира, куда вошли 17 арабок. Согласно международным докладам, количество женщин, имеющих высшее образование в арабских странах, превышает число образованных мужчин.





В последнее время новая тенденция получила развитие в арабском мире — женщины активно штурмуют научную и спортивную сферы. К слову, около 60% арабских женщин заканчивают учебные заведения, связанные с научной деятельностью. Таким образом, показатели в арабском мире выше, чем в развитых западных странах, таких как Великобритания и США.





Приложение Pinterest помогло арабским женщинам найти баланс между работой и домом. Кстати, признанным лидером по тайм-менеджменту признано приложение Wusool, которое было разработано саудовскими программистами для помощи работающим женщинам.





К сожалению, успех арабских женщин не отражается на показателях занятости населения. Pinterest объясняет причины следующим образом: большая часть запросов связана с работой по дому, как найти баланс между домом и детьми, как матери выделить время на работу, а также как организовать собственный онлайн-бизнес. Кроме того, женщины обмениваются советами о работе в Рамадан и правилами общения с клиентами-мужчинами в соответствии с законами шариата.





Женщины наступают на пятки мужчинам





Pinterest радушно встречает сильных женщин, которые в свою очередь находят в нем спасение. Когда женщина-пользователь приложения добивается успехов, то она ищет способы помочь другим женщинами, чтобы те не чувствовали себя чужими, включая матерей.





Несмотря на стремление к независимости и свободе, женщины не забыли про свои семьи. Тем не менее отрицать изменения в их мировоззрении невозможно. Например, они не только стали обращаться за советом о том, как лучше подготовить детей к школе, но все чаще стали искать способы завершить свое обучение дистанционно. Стоит отметить, что женщины привыкли тратить целый день на работу по дому, чтобы соответствовать роли хранительницы домашнего очага, но теперь они все чаще стали спрашивать, как вовлечь мужа в домашние дела.





Любопытно, что интерес мужчин к приложению вызван ни чем иным, как стремлением женщин занять их места дома и на работе, что вдребезги разбивает многовековые гендерные традиции. Согласно статистике, большинство запросов (247%) касались детских причесок, советов по уборке дома (343%) и идей для семейного ужина (193%). И, пожалуй, наиболее любопытным является то, что одинаковый процент мужчин и женщин ищут рекомендации по уходу за детьми и уборке дома.







