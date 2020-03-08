В Беларуси вылечили первого больного коронавирусом

Источник материала: Ежедневник

Студент из Ирана, у которого первым в Беларуси зафиксировали коронавирус, пошел на поправку. Его планируют выписать в конце следующей недели.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси, у студента из Ирана, который первый в Беларуси был госпитализирован с диагнозом коронавирус, получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса.

Напомним, студент прилетел в белорусскую столицу транзитом через Баку 22 февраля и был госпитализирован в Минскую инфекционную больницу 27 февраля.

Как сообщают медики, "по действующим в мире подходам к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, они могут быть выписаны после 14 дней с момента установления диагноза и после 2-х отрицат лабораторных тестов". Выписка пошедшего на поправку иранского студента запланирована на конец следующей недели.

В настоящее время коронавирус в Беларуси выявлен у шести человек. По информации минздрава, все они чувствуют себя удовлетворительно: признаков заболевания нет, температура тела нормальная.