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В Беларуси вылечили первого больного коронавирусом
08.03.2020 15:06 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Студент из Ирана, у которого первым в Беларуси зафиксировали коронавирус, пошел на поправку. Его планируют выписать в конце следующей недели.
Как сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси, у студента из Ирана, который первый в Беларуси был госпитализирован с диагнозом коронавирус, получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса.
Напомним, студент прилетел в белорусскую столицу транзитом через Баку 22 февраля и был госпитализирован в Минскую инфекционную больницу 27 февраля.
Как сообщают медики, "по действующим в мире подходам к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, они могут быть выписаны после 14 дней с момента установления диагноза и после 2-х отрицат лабораторных тестов". Выписка пошедшего на поправку иранского студента запланирована на конец следующей недели.
В настоящее время коронавирус в Беларуси выявлен у шести человек. По информации минздрава, все они чувствуют себя удовлетворительно: признаков заболевания нет, температура тела нормальная.
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Студент из Ирана, у которого первым в Беларуси зафиксировали коронавирус, пошел на поправку. Его планируют выписать в конце следующей недели.
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