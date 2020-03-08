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«Из Антарктиды с любовью!» Полярники оригинально поздравили белорусок с 8 Марта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 Марта теплые слова поздравлений белорусским женщинам адресовали самые закаленные мужчины страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши полярники – участники 12-й антарктической экспедиции – создали эксклюзивное видеопоздравление.
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Новости Беларуси. 8 Марта теплые слова поздравлений белорусским женщинам адресовали самые закаленные мужчины страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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