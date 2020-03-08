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Возобновлено движение по путепроводу на ул. Железнодорожной в Минске

08.03.2020 15:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Возобновлено движение по путепроводу на ул. Железнодорожной в Минске
Фото из открытых источников

Путепровод на ул. Железнодорожной построили еще в середине прошлого века. За этот период он утратил свои функциональные характеристики. Прежде всего, это касалось несущей способности конструкции, которая не соответствовала современным нормативам.

После детального обследования объекта специалистами БелдорНИИ и «Горавтомоста» городские власти в начале прошлого года приняли решение о его реконструкции. Она началась 15 июля после подготовки проектно-сметной документации, сообщили «Минск-Новости».

Генподрядчиком строительных работ стал «МСУ № 2» ОАО «Мостострой», благоустройство и другие работы производили «ДСТ № 5», «ДСТ № 11», «ДСТ № 12» и «ДСТ № 13». 

Возобновлено движение по путепроводу на ул. Железнодорожной в Минске
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Теги: Минск
 
 
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