Возобновлено движение по путепроводу на ул. Железнодорожной в Минске

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Путепровод на ул. Железнодорожной построили еще в середине прошлого века. За этот период он утратил свои функциональные характеристики. Прежде всего, это касалось несущей способности конструкции, которая не соответствовала современным нормативам.

После детального обследования объекта специалистами БелдорНИИ и «Горавтомоста» городские власти в начале прошлого года приняли решение о его реконструкции. Она началась 15 июля после подготовки проектно-сметной документации, сообщили «Минск-Новости».