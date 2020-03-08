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На праймериз в Миорах победил Северинец

08.03.2020 15:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сопредседатель Белорусского христианской демократии Павел Северинец 8 марта победил на праймериз в Миорах. За его здесь проголосовали 11 человек.

Второе место у председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова - 4 голоса, а третье - у председателя Социально-христианского движения Ольги Ковальков - 2.

Сегодня народное голосование пройдет также в Шарковщине и Поставах.

Пока у Северинца три победы -- в Витебске, Новополоцке и Миорах. В Городке победил Юрий Губаревич. 
 
Теги: Витебск
 
 
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Сопредседатель Белорусского христианской демократии Павел Северинец 8 марта победил на праймериз в Миорах. За его здесь проголосовали 11 человек.
 
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