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На праймериз в Миорах победил Северинец
Источник материала: Партизан
Сопредседатель Белорусского христианской демократии Павел Северинец 8 марта победил на праймериз в Миорах. За его здесь проголосовали 11 человек.
Второе место у председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова - 4 голоса, а третье - у председателя Социально-христианского движения Ольги Ковальков - 2.
Сегодня народное голосование пройдет также в Шарковщине и Поставах.
Пока у Северинца три победы -- в Витебске, Новополоцке и Миорах. В Городке победил Юрий Губаревич.
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Сопредседатель Белорусского христианской демократии Павел Северинец 8 марта победил на праймериз в Миорах. За его здесь проголосовали 11 человек.
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