ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Появился тренд надевать носки с туфлями. И ещё шесть фактов о фильме «Москва слезам не верит»

08.03.2020 15:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Больше 30 лет назад вышел советский фильм «Москва слезам не верит», который в тот же год посмотрели около 90 миллионов телезрителей. И хотя прошло уже так много времени, кинокартина всё ещё пользуется интересом, в том числе среди представителей молодого поколения. 

Мы решили вспомнить, какие интересные моменты связаны с этим фильмом, оказавшим огромное влияние на людей. 

Владимир Меньшов появился в кадре 

Режиссёр сыграл эпизодическую роль. Он выступил в качестве друга Гоши на пикнике, но в титрах об этом не говорится. 

Появился тренд надевать носки с туфлями. И ещё шесть фактов о фильме «Москва слезам не верит»
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит» 

Леонид Брежнев одобрил 

Художественный совет высказал ряд претензий Меньшову, в том числе заявлялось, что в фильме присутствуют откровенные сцены. Однако кинокартину также показали руководству КПСС, и первый секретарь её одобрил. Кинокритики были на стороне худсовета и предполагали, что фильм станет проходной мелодрамой. И все они были невероятно удивлены, когда «Москва слезам не верит» получила «Оскар». 

Табаков, Дуров, Алфёрова. Как выглядели знаменитые советские актёры в детстве 

Появился тренд надевать носки с туфлями. И ещё шесть фактов о фильме «Москва слезам не верит»
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит» 

Премия «Оскар» 

Что интересно, статуэтку получал не Меньшов, но атташе по вопросам культуры посольства СССР в США. О награде режиссёр узнал 1 апреля и подумал, что это шутка. Саму статуэтку Владимир Валентинович получил только в 1989 году. 

Несколько актёров остались недовольны 

Например, Баталов не проникся образом Гоши и считал сценарий скучным. Кроме того, во время съёмок самбист случайно ударил актёра в кадык так сильно, что Алексею Владимировичу пришлось некоторое время лечиться в больнице. Зато после выхода картины на экраны, когда персонаж стал всесоюзным любимцем, Баталов поменял своё мнение. 

Алентова, Баталов, Муравьёва. Какими были в детстве актёры фильма «Москва слезам не верит» 

Появился тренд надевать носки с туфлями. И ещё шесть фактов о фильме «Москва слезам не верит»
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит» 

Муравьёва после того, как посмотрела фильм, возмутилась своим персонажем. По мнению актрисы, Людмила воплощала в себе всё то, что сама Ирина Вадимовна не любила в людях. 

Вере Алентовой, как и Баталову, тоже не понравился сценарий, но всё-таки она решилась прийти на пробы. 

Вернул долг 

Персонаж Александра Фатюшина в фильме взял в долг у персонажа Муравьёвой 3 рубля. Спустя 20 лет актёр вернул своей коллеге деньги. Ирина Вадимовна посмеялась, но с тех пор хранит конверт с банкнотой. 

Вырезанные сцены 

По задумке режиссёра, фильм должен был быть примерно на час длиннее. Но из итоговой версии пришлось убрать любовные сцены, некоторые фразы, чтобы не задеть чужие чувства, а также фрагменты, больше раскрывавшие хоккеиста Гурина. Например, последнюю сцену, где бывший муж Людмилы пьян. А ещё начальную сцену, где в семье всё было хорошо, а персонажи Муравьёвой и Фатюшина в дорогих пальто. 

Режиссёр назвал собаку лучшим актёром. Любопытные факты о культовом фильме «Собачье сердце» 

Появился тренд надевать носки с туфлями. И ещё шесть фактов о фильме «Москва слезам не верит»
Фото: pikabu.ru / Sharik77 

Появился тренд надевать туфли на носки 

Дело было в том, что актрисам приходилось носить неудобную и старую обувь. Чтобы девушки не травмировали ноги, художница по костюмам Жанна Мелконян предложила надевать носки. После выхода фильма на экраны эту идею позаимствовали многие люди. 

Появился тренд надевать носки с туфлями. И ещё шесть фактов о фильме «Москва слезам не верит»
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит» 

Кстати, недавно мы рассказывали об одной маленькой, но интересной детали в фильме «Служебный роман».

Эта деталь полнее раскрывает образ Калугиной – здесь подробнее

Люди в материале: Леонид Брежнев, Владимир Меньшов, Алексей Баталов, Ирина Муравьева, Вера Алентова, Александр Фатюшин, Жанна Мелконян

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше 30 лет назад вышел советский фильм «Москва слезам не верит», который в тот же год посмотрели около 90 миллионов телезрителей. И хотя прошло уже так много...
 
Новости дня
Новости разные
 
Возобновлено движение по путепроводу на ул. Железнодорожной в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика