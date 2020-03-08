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Появился тренд надевать носки с туфлями. И ещё шесть фактов о фильме «Москва слезам не верит»
Источник материала: СТВ
Больше 30 лет назад вышел советский фильм «Москва слезам не верит», который в тот же год посмотрели около 90 миллионов телезрителей. И хотя прошло уже так много времени, кинокартина всё ещё пользуется интересом, в том числе среди представителей молодого поколения.
Мы решили вспомнить, какие интересные моменты связаны с этим фильмом, оказавшим огромное влияние на людей.
Владимир Меньшов появился в кадре
Режиссёр сыграл эпизодическую роль. Он выступил в качестве друга Гоши на пикнике, но в титрах об этом не говорится.
Леонид Брежнев одобрил
Художественный совет высказал ряд претензий Меньшову, в том числе заявлялось, что в фильме присутствуют откровенные сцены. Однако кинокартину также показали руководству КПСС, и первый секретарь её одобрил. Кинокритики были на стороне худсовета и предполагали, что фильм станет проходной мелодрамой. И все они были невероятно удивлены, когда «Москва слезам не верит» получила «Оскар».
Премия «Оскар»
Что интересно, статуэтку получал не Меньшов, но атташе по вопросам культуры посольства СССР в США. О награде режиссёр узнал 1 апреля и подумал, что это шутка. Саму статуэтку Владимир Валентинович получил только в 1989 году.
Несколько актёров остались недовольны
Например, Баталов не проникся образом Гоши и считал сценарий скучным. Кроме того, во время съёмок самбист случайно ударил актёра в кадык так сильно, что Алексею Владимировичу пришлось некоторое время лечиться в больнице. Зато после выхода картины на экраны, когда персонаж стал всесоюзным любимцем, Баталов поменял своё мнение.
Муравьёва после того, как посмотрела фильм, возмутилась своим персонажем. По мнению актрисы, Людмила воплощала в себе всё то, что сама Ирина Вадимовна не любила в людях.
Вере Алентовой, как и Баталову, тоже не понравился сценарий, но всё-таки она решилась прийти на пробы.
Вернул долг
Персонаж Александра Фатюшина в фильме взял в долг у персонажа Муравьёвой 3 рубля. Спустя 20 лет актёр вернул своей коллеге деньги. Ирина Вадимовна посмеялась, но с тех пор хранит конверт с банкнотой.
Вырезанные сцены
По задумке режиссёра, фильм должен был быть примерно на час длиннее. Но из итоговой версии пришлось убрать любовные сцены, некоторые фразы, чтобы не задеть чужие чувства, а также фрагменты, больше раскрывавшие хоккеиста Гурина. Например, последнюю сцену, где бывший муж Людмилы пьян. А ещё начальную сцену, где в семье всё было хорошо, а персонажи Муравьёвой и Фатюшина в дорогих пальто.
Появился тренд надевать туфли на носки
Дело было в том, что актрисам приходилось носить неудобную и старую обувь. Чтобы девушки не травмировали ноги, художница по костюмам Жанна Мелконян предложила надевать носки. После выхода фильма на экраны эту идею позаимствовали многие люди.
Кстати, недавно мы рассказывали об одной маленькой, но интересной детали в фильме «Служебный роман».
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Больше 30 лет назад вышел советский фильм «Москва слезам не верит», который в тот же год посмотрели около 90 миллионов телезрителей. И хотя прошло уже так много...
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