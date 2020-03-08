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На МКАД микроавтобус наехал на водоналивные блоки и перевернулся
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 марта в Минске примерно в два часа дня перевернулся микроавтобус.
Как
В какой-то момент транспортное средство наехало на водоналивные блоки и перевернулось. В результате происшествия никто не пострадал.
К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, выясняются детали случившегося.
Зимой 2020 года в Минске Nissan застрял в кустах.
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Новости Беларуси. 8 марта в Минске примерно в два часа дня перевернулся микроавтобус. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 50-летний мужчина за рулём Fiat...
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