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На МКАД микроавтобус наехал на водоналивные блоки и перевернулся

08.03.2020 15:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 марта в Минске примерно в два часа дня перевернулся микроавтобус. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 50-летний мужчина за рулём Fiat двигался по МКАД со стороны улицы Машиностроителей в сторону улицы Ауэзова. 

На МКАД микроавтобус наехал на водоналивные блоки и перевернулся
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В какой-то момент транспортное средство наехало на водоналивные блоки и перевернулось. В результате происшествия никто не пострадал. 

К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, выясняются детали случившегося. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 8 марта в Минске примерно в два часа дня перевернулся микроавтобус.  Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 50-летний мужчина за рулём Fiat...
 
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