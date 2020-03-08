На МКАД микроавтобус наехал на водоналивные блоки и перевернулся

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 марта в Минске примерно в два часа дня перевернулся микроавтобус.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 50-летний мужчина за рулём Fiat двигался по МКАД со стороны улицы Машиностроителей в сторону улицы Ауэзова.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В какой-то момент транспортное средство наехало на водоналивные блоки и перевернулось. В результате происшествия никто не пострадал.

К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, выясняются детали случившегося.

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