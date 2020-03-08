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«Цветы машинами вывозили, выбрасывали». Что о своём деле рассказывают «тюльпанщики»?

08.03.2020 15:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Непременный атрибут 8 Марта - букет тюльпанов. Как готовятся к празднику те, кто в ответе за праздничное настроение женщин?

«Цветы машинами вывозили, выбрасывали». Что о своём деле рассказывают «тюльпанщики»?

«Тюльпанщики» показывают обратную сторону красивого бизнеса

Лидия корочку о высшем образовании променяла на теплицу. Летом - помидоры, весной - тюльпаны.

- Мама спрашивала раньше, не жалею ли я. А сейчас и вопроса такого нет. Как там говорят? Преврати своё увлечение в работу и никогда не будешь работать. В феврале заходить в теплицу одно удовольствие. Смотришь, как цветы головки поднимают, как окрас появляется. Восторг!

«Цветы машинами вывозили, выбрасывали». Что о своём деле рассказывают «тюльпанщики»?

Тюльпаны бережно упаковываются в плёнку и ждут встречи со своей обладательницей

Лидия упаковывает свежесрезанные тюльпаны и уже планирует, что делать в следующем году. В апреле закажет луковицы из Голландии. В октябре начнётся кипучая работа. У неё теплица на семь тысяч цветов. Полторы выбрасываются - это брак. Пять, шесть тысяч едет к покупателям.

В этом году, как и прежде, мода на классику. Тем не менее, цветоводы экспериментируют. Вырастили пионовидные тюльпаны - у них лепестки будто с бахромой и бутон пышнее. Пинчане на такую красоту не падки. Да и в целом, цветы охапками нынче никто уже не дарит.

«Цветы машинами вывозили, выбрасывали». Что о своём деле рассказывают «тюльпанщики»?

Спрос в основном на красные

- Раньше сына на платном учила и не чувствовалось. А через пару лет дочь поступила на бюджет, и тогда уже копейка к копейке. Дало нам по карману. Бизнес уже не такой прибыльный.

Но Лидия сворачиваться не планирует, цветоводство - это её страсть. Хотя пару лет назад, когда только начали, гордиться было нечем.

- Первый раз купили оптом и повезли цветы продавать в другой город. Свои давали в нагрузку. Тюльпаны квёлые, ни в какое сравнение с теми, что купили. Тогда сын брал 2 тюльпана, мой и чужой, и говорил: «Мама, смотри, ничем же не отличаются!». Очень меня тогда поддерживал.

«Цветы машинами вывозили, выбрасывали». Что о своём деле рассказывают «тюльпанщики»?

Сейчас тюльпаны Лидии все как на подбор

Людмила в бизнесе уже десять лет. Говорит, раньше о машинах, квартирах мечтали. Сейчас доходы у людей не те, на цветах особо не разживёшься. Если только объёмами брать. Так что речь идёт о том, как бы покрыть расходы и себе какую копейку заработать. Последние две недели перед 8 Марта Людмила пропадала в теплице. Срезка цветов утром и вечером. Заказов на оптовую покупку много. Тюльпаны разъехались по городам Беларуси и России. Охапки цветов радуют глаз обывателя. Для Людмилы - это напоминание о недосыпе и тяжёлом труде.

- Если бы вы увидели меня летом и сейчас, не узнали. Спросили бы, что за бабуля. Плюс в одном - похудела. Сейчас хорошо, что сами не продаём. Отдали оптовикам и спим спокойно. Продавали по 1,20.

«Цветы машинами вывозили, выбрасывали». Что о своём деле рассказывают «тюльпанщики»?

В розницу один тюльпан отдают за 2 рубля

Анна в семье за флориста. Упаковывает цветы и красиво раскладывает на столе. Говорит, что занимаются тюльпанами 6 лет. Почин был разочаровывающий. Понимали, что есть риски.

- В тот год тюльпаны вообще не пошли. Рассказывали, что цветы машинами вывозили, выбрасывали. И у нас тогда не вышло. Но не сдались. Цветы выращиваем для себя. Красиво ведь, и дело интересное.

Анна долго не разговаривает, часто люди подходят. Покупают для любимых по букетику тюльпанов.

«Цветы машинами вывозили, выбрасывали». Что о своём деле рассказывают «тюльпанщики»?

Продавцы готовы подобрать букет на любой кошелёк и вкус

 
 
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  Непременный атрибут 8 Марта - букет тюльпанов. Как готовятся к празднику те, кто в ответе за праздничное настроение женщин? «Тюльпанщики» показывают обратную...
 
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