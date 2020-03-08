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Статистика: женщины в Беларуси образованы лучше, чем мужчины

08.03.2020 16:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Статистика: женщины в Беларуси образованы лучше, чем мужчины
Фото из открытых источников

Уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составил 84,7%. 

Выделяются по меньшей мере восемь сфер, в которых по статистике работает больше женщин, чем мужчин. Это здравоохранение и социальные услуги (удельный вес женщин в численности работников – 85,6%), образование (81,2%), финансовая и страховая деятельность (75%), услуги по временному проживанию и питанию (71,6%), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (69,2%), творчество, спорт, развлечения и отдых (65,1%), профессиональная, научная и техническая деятельность (57,3%), государственное управление (56,6%). 

Статистика: женщины в Беларуси образованы лучше, чем мужчины
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Среди женщин, занятых в экономике, 39,2% имеют высшее образование, 27,2% – среднее специальное (среди мужчин – 27% и 19% соответственно), сообщает БЕЛСТАТ.
 
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