Статистика: женщины в Беларуси образованы лучше, чем мужчины

Уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составил 84,7%.
Выделяются по меньшей мере восемь сфер, в которых по статистике работает больше женщин, чем мужчин. Это здравоохранение и социальные услуги (удельный вес женщин в численности работников – 85,6%), образование (81,2%), финансовая и страховая деятельность (75%), услуги по временному проживанию и питанию (71,6%), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (69,2%), творчество, спорт, развлечения и отдых (65,1%), профессиональная, научная и техническая деятельность (57,3%), государственное управление (56,6%).