По центру Минска пробежали тысячи женщин

tut.by . Но без поздравления не осталась ни одна девушка: каждая финишировавшая зарегистрированная участница могла рассчитывать на медаль и веточку ириса. 8 марта, в 12.00, на проспекте Независимости стартовал самый женственный забег Beauty Run — 2020. 5 тысяч девушек пробежали две дистанции на выбор — 2 км или 5 км. Самых быстрых наградили сувенирами от организаторов, денежными призами и подарками от партнеров, пишет. Но без поздравления не осталась ни одна девушка: каждая финишировавшая зарегистрированная участница могла рассчитывать на медаль и веточку ириса.





Как рассказали в Белорусской федерации легкой атлетики, на старт вышли 5 тысяч участниц из 85 городов Беларуси — а еще из России, Украины, Венгрии, Израиля, Грузии и Швеции. Кто-то бежал за руку с детьми, кто-то — с таксой, кто-то — в медицинской маске или даже противогазе.





Многие всерьез поработали над костюмами, так что забег и вправду получился очень красивым. Каких нарядов тут только не было! Разноцветные сатиновые юбочки поверх лосин, яркие боди для занятий аэробикой в духе 80-х.

Были национальные костюмы — и платья из газет и оберток для мороженого.

— Мы сегодня «Мисс Новости» и «Мисс Сладость», — поздоровались подруги Тамара Ермакова и Ольга Воробьева, которые к каждому забегу придумывают необычный образ. — Упаковки из-под пломбира лежали около десяти лет, и наконец-то им нашлось применение!





— А я праздничный стол, — представилась Дарья Гиль, которая на своей юбке-столике разместила посуду и угощения. Наряд получился в тему профессии: работает женщина технологом в сфере общественного питания. — Видите, у меня все готово к празднику, кроме шампанского и фруктов! Бежать с таким столиком мне легко: справилась с 5 км.



Организаторы награждали не только бегуний за самые яркие костюмы — но и самых преданных болельщиков. И раз уж мужчинам в Beauty Run было нельзя, они изо всех сил поддерживали участниц: музыкой и плакатами в духе «Не опускайте руки. И поднимайте ноги!» — и букетами тюльпанов на финише.





