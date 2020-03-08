Йоханнес Бё выиграл масс-старт с тремя промахами

Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в Чехии.



Reuters

Бё с первых метров дистанции пошел в отрыв, разорвав пелотон на небольшие группы. Французы же во главе с Мартеном Фуркадом испытывали проблемы с лыжами. В итоге Йоханнес даже с 3 (1+1+1+0) промахами не увидел конкуренции.

Француз Эмильен Жаклен (0+0+0+0) стал вторым, а немец Арнд Пайффер (0+0+0+1) — третьим.

Лидер общего зачета Мартен Фуркад (0+0+1+2) только 14-й.

Белорусские биатлонисты в масс-старт не отобрались.