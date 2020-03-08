|
Йоханнес Бё выиграл масс-старт с тремя промахами
Источник материала: Tut.by
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира в Чехии.
Бё с первых метров дистанции пошел в отрыв, разорвав пелотон на небольшие группы. Французы же во главе с Мартеном Фуркадом испытывали проблемы с лыжами. В итоге Йоханнес даже с 3 (1+1+1+0) промахами не увидел конкуренции.
Француз Эмильен Жаклен (0+0+0+0) стал вторым, а немец Арнд Пайффер (0+0+0+1) — третьим.
Лидер общего зачета Мартен Фуркад (0+0+1+2) только 14-й.
Белорусские биатлонисты в масс-старт не отобрались.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку с массовым стартом на этап Кубка мира в Чехии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)