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Канопацкая планирует встретиться с Лебедько и Козловым в суде
Источник материала: Партизан
Анна Канопацкая грозит подать в суд на председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова и ее экс-председателя Анатолия Лебедько.
Об этом она заявила в прямом эфире
По мнению Канопацкой, видеоролик является оскорбительным и нарушает законодательство Беларуси. Вспомнив слова Козлова, она сказала: "Для того чтобы он не снижал планку, мы встретимся с ним в зале судебных заседаний".
Напомним, что по инициативе ОГП и БСДП (Грамада) Канопацкая была исключена из оппозиционных праймериз.
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Анна Канопацкая грозит подать в суд на председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова и ее экс-председателя Анатолия Лебедько.
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